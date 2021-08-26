СМИ: ЦРУ и военные проводят секретные эвакуации людей из Кабула
Wall Street Journal сообщает, что американцы, обладатели грин-карт и некоторые афганцы вывозятся на военных вертолетах
ЦРУ и американские военные проводят операции по эвакуации американских граждан из Афганистана с использованием вертолетов и наземных войск, сообщила газета Wall Street Journal.
Ссылаясь на неназванных чиновников, газета пишет, что на днях ЦРУ начало тайные операции по спасению американцев в Кабуле и его окрестностях.
В миссиях, которые проводятся под контролем ЦРУ, используются военные вертолеты, говорится в публикации.
Источник газеты в Конгрессе, знакомый с ходом эвакуации, заявил, что американские войска входили в Кабул в рамках совместных миссий с иностранными союзниками, включая Великобританию и Францию.
Они направлялись в определенные места, откуда забирали граждан этих стран, обладателей вида на жительство в США, а также афганцев, которым были выданы специальные визы за помощь американским военным, сообщила Wall Street Journal.
Воздушные и наземные операции считаются опасными в сложившихся обстоятельствах, в то время как США начали отдавать приоритет эвакуации американцев, а не афганцев из групп риска, сообщила газета.
Пентагон заявил, что он координирует усилия по обеспечению безопасности аэропорта с Талибаном, но неизвестно, включают ли эти дискуссии упомянутые операции, указала Wall Street Journal.
Источник: golosameriki.com
10:12 26/08/2021
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