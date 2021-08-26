



"Основными темами наших переговоров были совместная борьба с COVID-19, Афганистан, Беларусь, экономика, гражданское общества и культурное сотрудничества, а также отношения между ЕС и Россией", — сообщил после встречи Курц.





Интересно, что Курц принимал Лаврова в том же кабинете, в котором раньше принимал Светлану Тихановскую.





Также "белорусский вопрос" на встрече с Лавровым поднял глава МИД Австрии Александр Шалленберг.