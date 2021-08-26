Канцлер Австрии обсудил с Лавровым Беларусь
Канцлер Австрии Себастьян Курц провёл 25 августа в Вене встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Основными темами наших переговоров были совместная борьба с COVID-19, Афганистан, Беларусь, экономика, гражданское общества и культурное сотрудничества, а также отношения между ЕС и Россией", — сообщил после встречи Курц.
Интересно, что Курц принимал Лаврова в том же кабинете, в котором раньше принимал Светлану Тихановскую.
Также "белорусский вопрос" на встрече с Лавровым поднял глава МИД Австрии Александр Шалленберг.
10:07 26/08/2021
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