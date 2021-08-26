+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Канцлер Австрии обсудил с Лавровым Беларусь

Канцлер Австрии Себастьян Курц провёл 25 августа в Вене встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.


"Основными темами наших переговоров были совместная борьба с COVID-19, Афганистан, Беларусь, экономика, гражданское общества и культурное сотрудничества, а также отношения между ЕС и Россией", — сообщил после встречи Курц.

Интересно, что Курц принимал Лаврова в том же кабинете, в котором раньше принимал Светлану Тихановскую.

Также "белорусский вопрос" на встрече с Лавровым поднял глава МИД Австрии Александр Шалленберг.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]