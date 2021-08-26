







Он обратил внимание на быстротечность времени – только-только поступившие в первый класс россияне уже сами ведут своих детей в общеобразовательные учебные заведения, поскольку события стремительно развиваются. Глава государства подчеркнул, что готов выслушать предложения, касающиеся улучшения школьной жизни, поскольку связь между воспитанием и образованием неразрывна.





Напомним, ранее Александр Лукашенко не исключил, что предстоящий год может быть объявлен Годом учителя и образования.