Владимир Путин «украл» идею Александра Лукашенко
Президент России Владимир Путин предложил сделать 2023-й Годом педагога. По его словам, каждый гражданин страны, так или иначе, интересуется вопросом качества и доступности образования, поэтому эта тема считается наиболее актуальной.
Он обратил внимание на быстротечность времени – только-только поступившие в первый класс россияне уже сами ведут своих детей в общеобразовательные учебные заведения, поскольку события стремительно развиваются. Глава государства подчеркнул, что готов выслушать предложения, касающиеся улучшения школьной жизни, поскольку связь между воспитанием и образованием неразрывна.
Напомним, ранее Александр Лукашенко не исключил, что предстоящий год может быть объявлен Годом учителя и образования.
09:58 26/08/2021
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