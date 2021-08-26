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Владимир Путин «украл» идею Александра Лукашенко

Президент России Владимир Путин предложил сделать 2023-й Годом педагога. По его словам, каждый гражданин страны, так или иначе, интересуется вопросом качества и доступности образования, поэтому эта тема считается наиболее актуальной.



Он обратил внимание на быстротечность времени – только-только поступившие в первый класс россияне уже сами ведут своих детей в общеобразовательные учебные заведения, поскольку события стремительно развиваются. Глава государства подчеркнул, что готов выслушать предложения, касающиеся улучшения школьной жизни, поскольку связь между воспитанием и образованием неразрывна.

Напомним, ранее Александр Лукашенко не исключил, что предстоящий год может быть объявлен Годом учителя и образования.
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