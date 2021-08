Президент ранее предупредил G7 о риске терактов, если эвакуация продолжится после 31 августа.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который был автором множества инициатив по санкциям против России, заявил, что президент Джо Байден должен быть подвергнут импичменту за действия по выводу американских войск из Афганистана, пишет The Hill.





«Я думаю, что ему следует объявить импичмент», — сказал Грэм.





Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл призвал Байдена игнорировать крайний срок вывода войск 31 августа.

«Президенту нужно забыть о крайнем сроке 31 августа. Продлите срок, выйдите за пределы периметра, убедитесь, что каждый американец, который хочет уехать, сможет выбраться с нашей помощью и с помощью наших афганских союзников», — сказал Макконнелл, пишет РБК

Однопартиец Байдена, член комитета по иностранным делам палаты представителей Том Малиновски заявил о подавляющем двухпартийном консенсусе, что невозможно выполнить все процедуры по выводу войск к 31 августа.

Процесс импичмента инициирует палата представителей. Члены нижней палаты принимают резолюцию о запуске процесса, потом комитет палаты представителей должен изучить основания для вынесения импичмента. После одобрения в комитете по юридическим вопросам резолюция выносится на голосование всего состава палаты представителей, поддержать ее должно большинство. Затем материалы направляют в сенат, именно члены верхней палаты конгресса решают вопрос о виновности и отстранении президента. Чтобы отстранить главу государства, нужно, чтобы две трети сенаторов согласились с обвинением (то есть 67 из 100), эта планка ни разу в истории страны не достигалась.





Линдси Грэм представляет Южную Каролину в сенате с 2003 года. В 2019 году он стал председателем сенатского комитета по судебной системе, а в феврале 2021-го возглавил комитет по бюджету. Он стал известен своей критикой внешней политики экс-президента США Барака Обамы (январь 2009 — январь 2017-го) на Ближнем Востоке.





Сенатор — сторонник жестких санкций против России. Летом 2018 года двое республиканцев и трое демократов, включая Грэма, внесли в сенат законопроект DASKA («О защите американской безопасности от агрессии Кремля»), который предусматривает санкции против нового суверенного долга России, российских банков, поддерживающих «вмешательство в демократические процедуры или выборы в других государствах», инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа за пределами страны и другие ограничения.





Помимо этого Грэм выступал за введение санкций против Китая: в мае 2020-го он сообщил, что на рассмотрение сената законопроект, предусматривающий ограничения против Пекина из-за коронавируса.





Байден объявил о решении вывести весь контингент американских сил из Афганистана в апреле. Он заявил тогда, что у США никогда не было задачи объединить Афганистан и присутствие американских войск нужно было для борьбы с террористами. Эта цель была выполнена, говорил Байден. Изначально конечный срок вывода войск был приурочен к годовщине теракта, который произошел в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года, но затем его сдвинули на конец августа.





«Талибан» после начала вывода американских войск усилил атаки против правительственных военных сил и организовал наступление. 15 августа боевики объявили, что контролируют почти весь Афганистан (единственный неподконтрольный им регион — провинция Панджшер на севере страны). Боевики заявили, что пребывание контингента США после 31 августа является «красной линией», и если Соединенные Штаты не уложатся в этот срок при эвакуации, Вашингтон столкнется с последствиями.





24 августа на фоне того, как союзники раскритиковали США за решение по выводу войск, прошла виртуальная встреча стран-лидеров G7, пишет The Guardian. По ее итогам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что ему не удалось уговорить Байдена продлить конечный срок эвакуации до сентября. Как сообщала The New York Times, американский президент на встрече заявил о высоком риске террористических атак после 31 августа. Талибы заявили, что запретят эвакуацию после этого срока.