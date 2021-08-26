



Термин "аномальный инцидент, связанный со здоровьем" власти США используют для описания "гаванского синдрома", последствий атак с использованием "направленной энергии".





Самолет Харрис должен был вылететь из Сингапура в 16.00 по местному времени, написало агентство Bloomberg, но в итоге отправился в Ханой в 19.30.





Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США сообщил CBS News, что этот инцидент согласуется с предыдущими сообщениями о случаях "гаванского синдрома" на Кубе и во всем мире. Этот случай был серьезным, как минимум одного чиновника нужно было эвакуировать, отметил источник телеканала.





По его словам, во Вьетнаме ранее регистрировали случаи "гаванского синдрома".





Напомним, что спецслужбы США подозревали, что Главное разведуправление РФ совершило несколько атак на американских дипломатов за рубежом с применением микроволн или "направленной энергии". Аналогичные инциденты были зафиксированы с дипломатами США в России и Китае.





Американские дипломаты жаловались на головокружение, шум и боли в ушах, потерю равновесия и слуха, давление в голове. Недомогание получило название "гаванский синдром".





Предыдущий президент США Дональд Трамп назвал это "атаками кубинского правительства". "Гаванский синдром" вызвал тошноту у американских дипломатов и сотрудников разведки. В 2017 оду посольство и консульство США пришлось эвакуировать из Кубы.





Куба отрицает ответственность за подобные атаки, которые до сих пор не установлены.