Необоснованным и опасным назвал решение Международного валютного фонда о выделении Беларуси миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом представитель Светланы Тихановской по иностранным делам Валерий Ковалевский. Он также отметил, что режим Лукашенко будет использовать эти средства не по целевому назначению, а на укрепление своей репрессивной машины, как уже поступал ранее, . Он также отметил, что режим Лукашенко будет использовать эти средства не по целевому назначению, а на укрепление своей репрессивной машины, как уже поступал ранее, пише т Голос Америки.





По словам Ковалевского, белорусская оппозиция намерена приложить все усилия для недопущения получения Минском этого транша.





«МВФ сам по себе не дает оценку правозащитной ситуации в странах, не дает оценку ситуации с демократией, МВФ - эта сугубо технический институт, который помогает странам разрешать проблемы с финансовой системой. - комментирует решение МВФ в интервью «Голосу Америки» Ковалевский. - Что касается стран, которые могли бы создать барьеры для выделения средств именно режиму Лукашенко, то, насколько я понимаю, американцы, и многие другие страны боятся создать прецедент, который может быть использован другими государствами. Мы видим, что кроме Беларуси получили средства от МВФ и такие страны, как Сирия, Чад, Мали, у которых есть серьезные проблемы с законностью власти, с соблюдением прав человека, с демократическими институтами. Для нас важно, что мы понимаем в этой ситуации, что выделение средств для режима Лукашенко не является признанием легитимности режима,

а также не является признанием компетентности, открытости, прозрачности и некоррумпированности белорусского режима».





Также Ковалевский отметил, что представители белорусской оппозиции продолжают изучать ситуацию вокруг выделения транша.





«Процедура в МВФ достаточно сложная. Так, как мы понимаем ситуацию, для того, чтобы конвертировать эти средства - специальные права заимствования - в свободно конвертируемую валюту, должен быть прямой запрос от правительства этой страны и содействие со стороны МВФ, чтобы эти средства были конвертированы».





Ситуацию с выделением Беларуси транша МВФ «Голосу Америки» прокомментировал также экономист, профессор Джорджтаунского университета Андерс Ослунд.





«Это ужасное решение и так поступать нельзя. Можно сказать, Запад проспал и не понял, что происходит. В целом, выделение новых средств МВФ весьма странно. Страны, которые не хотят проводить реформы, например, Украина и Турция, и, конечно, Россия, получают огромные деньги ни за что. И особенно плоха ситуация с Беларусью».





По мнению Ослунда, проблема заключается в том, что Запад не сказал четко, что он признаёт демократическое движение Светланы Тихановской, он только заявил о непризнании Лукашенко как президента.





В то же время, отмечает эксперт, есть ряд стран, легитимность которых США не признают, например, это Венесуэла, Мьянма и Афганистан, и МВФ не выделяет им деньги.