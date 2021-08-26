Деньги МВФ для Лукашенко: страсти не утихают
Международный валютный фонд выделил Минску миллиард долларов в рамках помощи для борьбы с коронавирусом.
Необоснованным и опасным назвал решение Международного валютного фонда о выделении Беларуси миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом представитель Светланы Тихановской по иностранным делам Валерий Ковалевский. Он также отметил, что режим Лукашенко будет использовать эти средства не по целевому назначению, а на укрепление своей репрессивной машины, как уже поступал ранее, пишет Голос Америки.
По словам Ковалевского, белорусская оппозиция намерена приложить все усилия для недопущения получения Минском этого транша.
«МВФ сам по себе не дает оценку правозащитной ситуации в странах, не дает оценку ситуации с демократией, МВФ - эта сугубо технический институт, который помогает странам разрешать проблемы с финансовой системой. - комментирует решение МВФ в интервью «Голосу Америки» Ковалевский. - Что касается стран, которые могли бы создать барьеры для выделения средств именно режиму Лукашенко, то, насколько я понимаю, американцы, и многие другие страны боятся создать прецедент, который может быть использован другими государствами. Мы видим, что кроме Беларуси получили средства от МВФ и такие страны, как Сирия, Чад, Мали, у которых есть серьезные проблемы с законностью власти, с соблюдением прав человека, с демократическими институтами. Для нас важно, что мы понимаем в этой ситуации, что выделение средств для режима Лукашенко не является признанием легитимности режима,
а также не является признанием компетентности, открытости, прозрачности и некоррумпированности белорусского режима».
Также Ковалевский отметил, что представители белорусской оппозиции продолжают изучать ситуацию вокруг выделения транша.
«Процедура в МВФ достаточно сложная. Так, как мы понимаем ситуацию, для того, чтобы конвертировать эти средства - специальные права заимствования - в свободно конвертируемую валюту, должен быть прямой запрос от правительства этой страны и содействие со стороны МВФ, чтобы эти средства были конвертированы».
Ситуацию с выделением Беларуси транша МВФ «Голосу Америки» прокомментировал также экономист, профессор Джорджтаунского университета Андерс Ослунд.
«Это ужасное решение и так поступать нельзя. Можно сказать, Запад проспал и не понял, что происходит. В целом, выделение новых средств МВФ весьма странно. Страны, которые не хотят проводить реформы, например, Украина и Турция, и, конечно, Россия, получают огромные деньги ни за что. И особенно плоха ситуация с Беларусью».
По мнению Ослунда, проблема заключается в том, что Запад не сказал четко, что он признаёт демократическое движение Светланы Тихановской, он только заявил о непризнании Лукашенко как президента.
В то же время, отмечает эксперт, есть ряд стран, легитимность которых США не признают, например, это Венесуэла, Мьянма и Афганистан, и МВФ не выделяет им деньги.
Дарья Диегуц
Журналист-международник. Фокус - США, Украина, Россия.
09:31 26/08/2021
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