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Соседние с Беларусью страны заставят помогать мигрантам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Польшу и Латвию оказать помощь беженцам, которые уже несколько недель находятся на границах этих стран с Беларусью. Об этом говорится в официальном заявлении суда.


ЕСПЧ потребовал от Варшавы и Риги обеспечить мигрантов пищей, водой, одеждой и необходимой медицинской помощью. Также суд постановил обеспечить беженцев временным жильем.

Власти Польши и Латвии должны выполнить требования ЕСПЧ до 15 сентября. При этом суд не обязывает страны пускать иностранцев на свои территории, пишут «Известия».

Напомним, в настоящее время Беларусь, которая не подписала Европейскую конвенцию о правах человека, не пускает мигрантов обратно, а пограничники Польши и Латвии блокируют свою границу.
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