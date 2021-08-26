



ЕСПЧ потребовал от Варшавы и Риги обеспечить мигрантов пищей, водой, одеждой и необходимой медицинской помощью. Также суд постановил обеспечить беженцев временным жильем.





Власти Польши и Латвии должны выполнить требования ЕСПЧ до 15 сентября. При этом суд не обязывает страны пускать иностранцев на свои территории, пишут «Известия».





Напомним, в настоящее время Беларусь, которая не подписала Европейскую конвенцию о правах человека, не пускает мигрантов обратно, а пограничники Польши и Латвии блокируют свою границу.