Газета.Ru: «Разве можно терпеть власть, которая не способна изменить ситуацию?» Шушкевич предрек стране много крови и страданий
Бывший председатель Верховного Совета республики Беларусь, Станислав Шушкевич, в разговоре с «Газетой.Ru» по случаю 30-летия провозглашения суверенитета допустил революционный сценарий в его стране.
«Разве можно терпеть власть, которая не способна изменить ситуацию? А она не способна, к сожалению, мы это видим. Видимо, этот этап нужно пережить, как переживали в свое время Французскую революцию. Тогда было много крови, страданий и потерь. Я боюсь, что и у нас может прийти к этому», — сказал Станислав Станиславович.
Шушкевич добавил, что режим Лукашенко опасен для белорусской государственности.
фото: borisovnews.by
«Он превратил Беларусь в «плененную нацию». Мы — пленные. Он отучает пропагандой граждан от ценностей», — рассказал Шушкевич.
Кроме того, бывший глава страны добавил, что независимость Беларуси была подтверждена юридически 8 декабря 1991 в Беловежской пуще, «когда Советский Союз перестал официально накладывать свои лапы». Однако, по мнению Шушкевича, с 1994 года суверенитет страны«губится стараниями Лукашенко».
«Мы абсолютно не чувствуем независимость от России. Наоборот, даже если Лукашенко на словах против чего-то, в итоге он все делает, как того хочет Россия», — сказал бывший председатель Верховного Совета Беларуси.
По мнению Шушкевича, спустя 30 лет можно говорить, что во всех республиках бывшего СССР, кроме Молдавии, Украины и прибалтийс их стран, нарушаются принципы демократии.
Напомним, 25 августа 1991 года Верховный совет Белорусской ССР проголосовал за придание статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете. Фактически это событие считается провозглашением независимости Беларуси. Шушкевич руководил Беларусью с 1991 по 1994 год.
Владимир Кулагин
09:10 26/08/2021
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