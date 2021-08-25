«Разве можно терпеть власть, которая не способна изменить ситуацию? А она не способна, к сожалению, мы это видим. Видимо, этот этап нужно пережить, как переживали в свое время Французскую революцию. Тогда было много крови, страданий и потерь. Я боюсь, что и у нас может прийти к этому», — сказал Станислав Станиславович.





Шушкевич добавил, что режим Лукашенко опасен для белорусской государственности.





фото: borisovnews.by





«Он превратил Беларусь в «плененную нацию». Мы — пленные. Он отучает пропагандой граждан от ценностей», — рассказал Шушкевич.





Кроме того, бывший глава страны добавил, что независимость Беларуси была подтверждена юридически 8 декабря 1991 в Беловежской пуще, «когда Советский Союз перестал официально накладывать свои лапы». Однако, по мнению Шушкевича, с 1994 года суверенитет страны«губится стараниями Лукашенко».





«Мы абсолютно не чувствуем независимость от России. Наоборот, даже если Лукашенко на словах против чего-то, в итоге он все делает, как того хочет Россия», — сказал бывший председатель Верховного Совета Беларуси.





По мнению Шушкевича, спустя 30 лет можно говорить, что во всех республиках бывшего СССР, кроме Молдавии, Украины и прибалтийс их стран, нарушаются принципы демократии.





Напомним, 25 августа 1991 года Верховный совет Белорусской ССР проголосовал за придание статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете. Фактически это событие считается провозглашением независимости Беларуси. Шушкевич руководил Беларусью с 1991 по 1994 год.



