Официальная представительница российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупредила, что участие тех или иных стран в саммите Крымской платформы отразится на отношении России к ним. «Будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в Крымской платформе как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации» — заявила Захарова в комментарии, который появился на сайте МИД России, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.





Как именно будет реагировать Москва — и будет ли вообще — пока что не конкретизируется. Но раздражение по поводу проведения саммита Крымская платформа очевидно — и не только Захарова его высказывает.





Казалось бы, ну что такого произошло? Ведь оттого, что в Киеве собрались руководители целого ряда стран мира, в очередной раз заявили о недопустимости российской аннексии украинской территории, выступили с совместной декларацией, ничего для России не изменилось.





© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service





Раздражение по поводу проведения саммита Крымская платформа очевидно

Над Симферополем или Ялтой по-прежнему — российские триколоры. Черноморский флот — в Севастополе. Российское руководство Крыма — в симферопольских кабинетах. Украинские патриоты и активисты — в застенках. А позиция стран, представители которых собрались в Киеве, и до саммита была хорошо известна: аннексии Крыма они не признают, тут тоже ничего не меняется.





Еще накануне встречи в Киеве та же Захарова в интервью российским журналистам подчеркивала, что Москве не нужна никакая альтернативная площадка для диалога по Крыму потому что «настоящая Крымская платформа находится в Крыму». Так в чем же дело?





А дело, уверен, в том, что Москва по-прежнему хочет невозможного. В Кремле стремятся, с одной стороны, утверждать свои интересы силой, а с другой — чтобы это право силы признавалось международным сообществом. Но так в современном мире, который еще не забыл уроки двух мировых войн, как видим, не получается.





Российские чиновники являются активными адептами «Великой победы», та же Захарова неизменно появляется в майские дни с георгиевской ленточкой, напоминающей о победе во Второй Мировой войне.





Так вот: главный урок Второй Мировой войны состоял в том, что когда ты начинаешь соглашаться с тем, что границы можно изменить силой и без уважения к международному праву, то агрессор идет дальше и дальше.





Уверен, что аннексия Крыма была в этом смысле первым, пробным шагом для Путина — как первым, пробным шагом для Гитлера был аншлюс Австрии. И почему же политики в странах, переживших войну и оккупацию, должны этого не замечать?



