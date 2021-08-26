Конституционная комиссия не смогла согласовать одну главу — о Всебелорусском собрании
Об этом сообщил бывший политзаключенный, фигурант уголовного дела о массовых беспорядках Юрий Воскресенский, который входит в провластную комиссию.
По его словам, проект новой Конституции, который 1 сентября передадут Лукашенко, согласован единогласно, за исключением раздела о Всебелорусском народном собрании.
«Потому что мы, может быть, не обладая профессиональными юридическими навыками написания законов высокого уровня, — объяснил Воскресенский. — не можем выдвинуть идею Всебелорусского народного собрания — такую, чтобы она устраивала всех членов Конституционной комиссии».
Бывший председатель Конституционного суда Григорий Василевич, который также входит в комиссию, в свое время отмечал, что остаются непонятными детали функционирования собрания в новом формате.
08:41 26/08/2021
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