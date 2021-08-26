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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Конституционная комиссия не смогла согласовать одну главу — о Всебелорусском собрании

Об этом сообщил бывший политзаключенный, фигурант уголовного дела о массовых беспорядках Юрий Воскресенский, который входит в провластную комиссию.


По его словам, проект новой Конституции, который 1 сентября передадут Лукашенко, согласован единогласно, за исключением раздела о Всебелорусском народном собрании.

«Потому что мы, может быть, не обладая профессиональными юридическими навыками написания законов высокого уровня, — объяснил Воскресенский. — не можем выдвинуть идею Всебелорусского народного собрания — такую, чтобы она устраивала всех членов Конституционной комиссии».

Бывший председатель Конституционного суда Григорий Василевич, который также входит в комиссию, в свое время отмечал, что остаются непонятными детали функционирования собрания в новом формате.
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