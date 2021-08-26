



По его словам, проект новой Конституции, который 1 сентября передадут Лукашенко, согласован единогласно, за исключением раздела о Всебелорусском народном собрании.





«Потому что мы, может быть, не обладая профессиональными юридическими навыками написания законов высокого уровня, — объяснил Воскресенский. — не можем выдвинуть идею Всебелорусского народного собрания — такую, чтобы она устраивала всех членов Конституционной комиссии».





Бывший председатель Конституционного суда Григорий Василевич, который также входит в комиссию, в свое время отмечал, что остаются непонятными детали функционирования собрания в новом формате.



