Российский оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью из колонии газете The New York Times. На его сайт е опубликовали оригинал интервью с полными ответами.





Политик письменно ответил на вопросы NYT, что заняло 54 страницы. В частности, Навальный рассказал о распорядке дня в колонии: по его словам, все организовано так, чтобы он круглосуточно находился под максимальным контролем. Он просыпается в пять утра, чтобы час «спокойно почитать в тишине». В 6:00 — подъем, гимн, уборка, умывание и бритье, завтрак и утренняя проверка, затем заключенные должны смотреть телевизор, обычно «просто какой-то фильм». С 10 до 12 в колонии свободное время, в которое все в основном занимают очередь на кухню за чаем или едой. Навальный сказал, что пытается уделять по 15 минут в день «огромному мешку писем» и не может всем ответить, но все читает.





После этого кого-то выводят на работу, остальные должны смотреть лекции по телевизору или играть в настольные игры, читать и писать запрещено. В 14:00 в колонии обед, новые «воспитательные мероприятия», вечерняя проверка, уборка и перерыв. В 18:00, по словам Навального, начинается «главная часть программы превращения преступника в нормального гражданина»:





«Именно в 18 часов каждого дня мне особенно четко понятна суть идеологии путинского режима: подмена настоящего и будущего прошлым. Реально героическое прошлое, приукрашенное прошлое, полностью вымышленное прошлое. Все виды прошлого должны постоянно находитьс в фокусе внимания, чтобы вытеснить мысли о будущем и вопросы к настоящему», — написал он.





В 19:30 — ужин, затем снова обязательный просмотр лекций, среди которых «попадаются интересные», в 22:00 отбой.





«Вроде весь день ничего не делаешь, но к вечеру ты реально без сил и мечтаешь лечь в кровать… В 5 утра следующего дня день сурка начинается снова», — добавил Навальный.





Политик сказал, что раньше его колония была известна страшными избиениями, но сейчас вместо них используют психологическое насилие. По его словам, там людей провокациями ставят в такие условия, когда «ты вынужден кого-то убить», после чего против них возбуждают новое уголовное дело по факту нападения.





«Моя жизнь — это американские горки, где вчера я враг и мне выносят 28 выговоров за месяц, а сегодня оставляют в покое. А потом снова враг», — заявил оппозиционер.





Он оценил риск того, что его убьют в тюрьме, «как в анекдоте: 50%, или убьют, или не убьют».





Навальный отметил, что риски политической деятельности в России резко возросли, но «оппозиция существует не потому, что Алексей Навальный или кто угодно другой командует своими штабами, а потому, что 30% граждан страны… вообще не имеют политического представительства».





Оппозиционера Алексея Навального в России приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу Ив Роше — за то, что он с братом Олегом якобы убедил компанию Ив Роше заключить невыгодную сделку. Навального задержали сразу после того, как он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления нервно-паралитическим веществом Новичок. В колонии у оппозиционера начались серьезные проблемы со здоровьем.



