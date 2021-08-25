Что могут сделать негосударственные общественные объединения, гражданские активисты и политики в условиях непрекращающихся репрессий, когда едва ли не каждый день какую-нибудь организацию ликвидируют?





– Мы все, кто внутри Беларуси, находимся в статусе «временно свободных». Конечно, приятнее находиться во «внешней» тюрьме, чем во «внутренней», но этот статус может измениться в любой день, в любую минуту, и мы это прекрасно понимаем, – рассказал в эфире Еврорадио сопредседатель общественного объединения «Говори правду», делегат «Схода» Андрей Дмитриев.





В середине августа дома у политика прошел обыск, а сам он был задержан силовиками, но после допроса освобожден с подпиской о неразглашении всех обстоятельств. Экс-кандидат в президенты заявил, что уезжать из страны не планирует, однако отметил, что по сравнению с 2010 годом репрессии и «зачистки» оппозиции в стране приобрели тотальный характер, выйдя далеко за пределы политики.





– Еще одно принципиальное отличие, на мой взгляд – в 2010-м власти не ставила цель уничтожить оппонентов. Сделать менее влиятельными, запугать – да, но не уничтожить. Сейчас очевидно, что вопрос, который решает власть, чтобы остаться монополистом в политике – уничтожение альтернативы и всего того, что содействует развитию критического мышления, самостоятельности граждан.





У ОО «Говори правду», рассказал политик, арестованы счета и опечатан офис, также организация получила предупреждение от Минюста, а ее лидеры проходят по некоему уголовному делу, как и руководство многих других белорусских НГО.





– Конечно, это очень сложная ситуация, которая замедляет деятельность и увеличивает страх в обществе. С другой стороны, как ни странно, срабатывают старые связи. За десять лет работы с гражданами у нас появилась определенная структура, связи, и люди хотят быть активными, хотят найти какие-то возможности быть вместе – это помогает работать и идти дальше, даже в теперешних непростых условиях.





По мнению Андрея Дмитриева, главная задача политических структур сегодня не публичная деятельность, а поддержка гражданского общества, сохранение в белорусах чувства гражданского достоинства.





– Сейчас, я считаю, наша цель – строить горизонтальные связи в обществе, где люди солидарны и помогают друг другу.





Конечно, нужно проявлять повышенную осторожность, оценивать риски своих действий. Но это не значит, сидеть сложа руки: все равно необходимо действовать, общаться, распространять новости…





Даже малые действия солидарности важны. Это не выживание, а создание параллельного общества, необходимого и для изменений в стране, и для того, чтобы эти изменения были устойчивыми.





Как вернуться в атмосферу 2020-го, которую мы сейчас часто вспоминаем, глядя на фотографии и видеозаписи? Да никак! Это уже наш опыт, с которым нужно жить дальше и думать о том, какими мы будем через год – когда будет референдум, выборы. Мы должны быть готовы к этому в новых обстоятельствах. Потому что если общество разобщено, демобилизовано, тогда можно с ним делать что угодно.





И я думаю, что в решающий момент лидеры появятся очень быстро, мы видели это в прошлом году – главное, чтобы вокруг них было общество, чтобы они ощущали его поддержку. Вот тогда будет невозможно ни подписание неких документов, ведущих к утрате независимости, ни установление в стране тоталитаризма, ни ситуация, когда результатами перемен к лучшему будут пользоваться те, кто не имеет к переменам никакого отношения.