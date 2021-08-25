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До 649 человек выросло число политзаключенных в Беларуси

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще четырех человек, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».


Политзаключенными признаны Денис Дейкун, Александр Нагелло, Леонид Герасимлюк, Алексей Мальцев. Все четверо приговорены к 3 годам лишения свободы в колонии, пишет АФН.

В результате число политзаключенных в Беларуси выросло до 649 человек.
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