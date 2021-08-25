До 649 человек выросло число политзаключенных в Беларуси
Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще четырех человек, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».
Политзаключенными признаны Денис Дейкун, Александр Нагелло, Леонид Герасимлюк, Алексей Мальцев. Все четверо приговорены к 3 годам лишения свободы в колонии, пишет АФН.
В результате число политзаключенных в Беларуси выросло до 649 человек.
21:32 25/08/2021
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