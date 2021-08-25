В Беларуси и мире продолжают обсуждать состоявшиеся в конце прошлой недели в Москве переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель. Они затронули, в том числе, ситуацию в Беларуси.





Канцлер ФРГ осудила применение «в качестве гибридного оружия» на белорусско-литовской границе «людей, терпящих бедствие».





Президент России заявил, что «противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства».





UDF поинтересовался у экспертов их оценкой заявлений Меркель и Путина по Беларуси.





«У конституционных изменений оригинальная задача — оформить транзит власти от Лукашенко к Лукашенко»

Cтарший аналитик Центра новых идей и бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич в комментарии UDF отметил, что позиция Германии по Беларуси его несколько удручает.





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«Исходя из того, что говорила на пресс-конференции в Москве Меркель, мне показалось, что белорусский вопрос по-прежнему не входит в топ тем для Германии и по значимости уступает ситуации с Навальным. Белорусский вопрос был поставлен Меркель в том ключе, в котором он волнует Европейский союз и Германию, а не гражданское общество Беларуси — в части проблемы с нелегальными мигрантами, которую белорусская сторона искусственно создала на границах с ЕС», – сказал Мацукевич.





Он подчеркнул, что со стороны Германии и ЕС «на практике большей увлеченностью белорусской проблемой не видно».





«С одной стороны, это закономерно, с другой — немного удручает. Если уж связывать надежды на помощь Запада с какими-то конкретными странами, то Германия относится к числу тех государств, у которых есть определенный потенциал для содействия в поиске решения белорусского политического кризиса», – отметил Мацукевич.





Заявление Путина его не удивило.





«Примерно так он реагирует на все предложения со стороны Запада по Беларуси. России в определенном смысле выгодно обсуждать ситуацию в нашей стране с западными политиками, поскольку это позволяет держать Лукашенко в напряжении из-за опасений достижения компромисса между Россией и Западом», – полагает Мацукевич.





При этом названный компромисс эксперт считает маловероятным.





«Москве незачем привлекать третьи стороны к разрешению политического кризиса в Беларуси, который развивается под контролем и в интересах Кремля — рушатся все связи Минска с Западом, ужесточение санкционного давления приводит к увеличению зависимости от России», – полагает Мацукевич.





Заинтересована ли Москва в изменении белорусской Конституции, о чем упомянул Путин?





«Обещанная Кремлю в Сочи в сентябре 2020 года конституционная реформа, судя по слитому Воскресенским проекту и заявлениям самого Лукашенко, со своего старта отвернулась от парламентаризма, на который были определенные надежды и которой мог вполне устроить и Москву. У конституционных изменений, судя по всему, задача более оригинальная — оформить транзит власти от Лукашенко к Лукашенко. Россия вряд ли будут препятствовать этому процессу до тех пор, пока он сопровождается транзитом самой Беларуси в Россию», – считает Мацукевич.





«Для Путина лучшего варианта, чем Лукашенко, пока не найти»





Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF отметил, что Путин и Меркель по белорусскому вопросу договориться не смогли.





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«Да это и не было возможным. Со стороны Меркель мы увидели очередное высказывание озабоченности, а со стороны Путина жесткую позицию: мол, белорусы сами разберутся, а мы как члены Союзного государства поможем им разобраться. Однозначно Путин поддерживает Лукашенко и террор в Беларуси», – сказал Корнеенко.





Нужны ли на деле Кремлю изменения белорусской Конституции или это просто слова?





«Думаю, нужны. Еще во время первой поездки Лукашенко в Сочи после начала массовых протестов Путин говорил, что это путь, который решит кризис. Москве выгодно было бы ослабить президентскую власть в Беларуси, сделать страну парламентско-президентской республикой и влиять на принятие решений через своих лоббистов, а не иметь дело только с одним упертым Лукашенко», – считает Корнеенко.





Какой в Кремле видят дальнейшую судьбу Лукашенко? Недавно руководитель Беларуси намекнул, что собирается возглавить Всебелорусское народное собрание и оттуда контролировать ситуацию и нового президента.





«Конечно, Лукашенко – не самый идеальный вариант руководителя Беларуси для Путина. Но мне кажется, лучше чем он президенту России сегодня не найти. Мы видели банкира из системы «Газпрома»: подобные люди под влиянием обстоятельств вынуждены меняться в сторону белорусскости и независимости. А Лукашенко, мне кажется, слишком глубоко захватил живца, поэтому для Путина лучшего варианта пока не найти. А уже в каком качестве Лукашенко продолжит работу (президента или председателя президиума ВНС), для России это уже детали», – полагает Корнеенко.