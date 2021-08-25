На недавнюю встречу Ангелы Меркель и Владимира Путина возлагалось неоправданно много надежд, хотя это обычный прощальный визит, считает российский политолог Федор Крашенинников.





Тем не менее, подчеркнул аналитик в эфире Маланка Медиа, тот факт, что на переговорах лидеров ФРГ и России обсуждался белорусский вопрос, пишет Салідарнасць, заслуживает внимания:





– Ангела Меркель пытается закрыть все сложные моменты, которые не успела решить на посту федерального канцлера – в том числе и вопрос Беларуси. Меркель попыталась сделать очень многое, но она не всесильна. Возможно, она просто хочет быть честной с собой и сказать, что сделала все, что могла.





И в ходе «прощального визита» также попыталась в очередной раз убедить Путина перестать издеваться над Беларусью… Теперь может спокойно уйти на пенсию: не все получилось, но она хотя бы попыталась.





Это важно – то, что канцлер попыталась донести Путину, что он не прав. Он остался при своем мнении, скорее всего, но это не ее вина, а его упрямство. В следующий раз от имени Германии с ним будет говорить, в том числе и о Беларуси, какой-то другой человек – и еще неизвестно, кто этот человек и как он будет разговаривать.





Путин, напомним, заявил в ответ, что «противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства».





– Лицемерия в словах политиков всегда достаточно, тем более в словах Владимира Путина, – считает политолог. – Как я трактую эту речь: очевидно, Путин не хочет связываться политически, интегрироваться и присоединять Беларусь до тех пор, пока она продолжает оставаться протестной. И в этом смысле до тех пор, пока белорусы будут продолжать сопротивляться режиму Лукашенко, они сопротивляются и более тесной интеграции с Москвой.





Потому что Путину совершенно не хочется получить еще одну головную боль, и он наблюдает уже много месяцев, как Лукашенко пытается остановить эту протестную активность и удержать власть. Он ждет, пока Лукашенко расправится с протестом, сдаст власть какому-то другому человеку – очевидно, согласовав его с Путиным – и тогда начнется следующий этап.





Пока Путин готов давать деньги, которые просит Лукашенко, и давить на него, мол, давай, заканчивай все это быстрее.





Поэтому, убежден аналитик, вплоть до окончательной «стерилизации ситуации» разговоры о согласовании дорожных карт и углублении интеграции останутся лишь разговорами.





– В нынешнем виде, во главе с Лукашенко, Беларусь никоим образом не может быть интегрирована в состав России, к вашему и нашему счастью. …У Лукашенко есть одна очень неприятная для Путина черта: он прекрасно понимает, что, как только подпишется под полной интеграцией с Россией, на этом закончится и его самостоятельное правление, и он тут же лишится власти, в лучшем случае, а в худшем – через некоторое время заболеет и умрет.





Поэтому он не торопится, а Путин, очевидно, понимает, что нужно от него избавляться, и так они по кругу и ходят. Думаю, в ближайшее время присоединения Беларуси ждать не стоит.