+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Первое интервью Ильи Салея: для Лукашенко Родина не Беларусь, а Советский Союз

Юрист штаба Бабарико Илья Салей дал первое интервью "Нашей Ниве" с момента ареста.

Первое интервью Ильи Салея: для Лукашенко Родина не Беларусь, а Советский Союз
Илья Салей​
Как рассказывало Еврорадио, две недели назад Салей убежал в Польшу. В Беларуси он был под залогом.

Салей упомянул, как происходила встреча с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

По его мнению, Лукашенко хотел лично посмотреть на политзаключенных, так как никого не знал.

Выслушав предложения Бабарико по прекращению насилия и проведению экономических перемен, Лукашенко сказал, что не разделяет рыночный подход, так как люди это не поддержат.

"Мы поняли, этот человек считает, что сегодняшний уровень развития в стране максимумом, которого можно было добиться за почти 30 лет независимости. Лукашенко — человек cоветский, в негативном смысле, оттуда такое специфическое отношение к экономике, к людям, к закону, к Москве как к "столице Родины". Для него Родина это не Беларусь, а Советский Союз — "от Бреста до Владивостока", о чем он сам говорил. Для него день рождения нашей республики — "крупнейшая геополитическая катастрофа". Это человек, мнение которого не изменится", — делится Салей своими впечатлениями.

В ответ на заявления о фальсификации итогов выборов Лукашенко, по словам Салея, заявил: "Я предлагал пересчёт, но он был никому не интересен". А на слова о сотнях тысяч протестующих у него был такой ответ: "Там в пик было 46 тысяч".

"Он искренне верит, что он лучший руководитель страны, что его поддерживает большинство", — говорит юрист штаба Бабарико.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]