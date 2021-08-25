Первое интервью Ильи Салея: для Лукашенко Родина не Беларусь, а Советский Союз
Юрист штаба Бабарико Илья Салей дал первое интервью "Нашей Ниве" с момента ареста.
Илья Салей
Как рассказывало Еврорадио, две недели назад Салей убежал в Польшу. В Беларуси он был под залогом.
Салей упомянул, как происходила встреча с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.
По его мнению, Лукашенко хотел лично посмотреть на политзаключенных, так как никого не знал.
Выслушав предложения Бабарико по прекращению насилия и проведению экономических перемен, Лукашенко сказал, что не разделяет рыночный подход, так как люди это не поддержат.
"Мы поняли, этот человек считает, что сегодняшний уровень развития в стране максимумом, которого можно было добиться за почти 30 лет независимости. Лукашенко — человек cоветский, в негативном смысле, оттуда такое специфическое отношение к экономике, к людям, к закону, к Москве как к "столице Родины". Для него Родина это не Беларусь, а Советский Союз — "от Бреста до Владивостока", о чем он сам говорил. Для него день рождения нашей республики — "крупнейшая геополитическая катастрофа". Это человек, мнение которого не изменится", — делится Салей своими впечатлениями.
В ответ на заявления о фальсификации итогов выборов Лукашенко, по словам Салея, заявил: "Я предлагал пересчёт, но он был никому не интересен". А на слова о сотнях тысяч протестующих у него был такой ответ: "Там в пик было 46 тысяч".
"Он искренне верит, что он лучший руководитель страны, что его поддерживает большинство", — говорит юрист штаба Бабарико.
19:53 25/08/2021
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