Как рассказывало Еврорадио, две недели назад Салей убежал в Польшу. В Беларуси он был под залогом.





Салей упомянул, как происходила встреча с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.





По его мнению, Лукашенко хотел лично посмотреть на политзаключенных, так как никого не знал.





Выслушав предложения Бабарико по прекращению насилия и проведению экономических перемен, Лукашенко сказал, что не разделяет рыночный подход, так как люди это не поддержат.





"Мы поняли, этот человек считает, что сегодняшний уровень развития в стране максимумом, которого можно было добиться за почти 30 лет независимости. Лукашенко — человек cоветский, в негативном смысле, оттуда такое специфическое отношение к экономике, к людям, к закону, к Москве как к "столице Родины". Для него Родина это не Беларусь, а Советский Союз — "от Бреста до Владивостока", о чем он сам говорил. Для него день рождения нашей республики — "крупнейшая геополитическая катастрофа". Это человек, мнение которого не изменится", — делится Салей своими впечатлениями.





В ответ на заявления о фальсификации итогов выборов Лукашенко, по словам Салея, заявил: "Я предлагал пересчёт, но он был никому не интересен". А на слова о сотнях тысяч протестующих у него был такой ответ: "Там в пик было 46 тысяч".





"Он искренне верит, что он лучший руководитель страны, что его поддерживает большинство", — говорит юрист штаба Бабарико.



