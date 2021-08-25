«Похоже, у нас есть очень сильные влиятельные враги в органах власти, которые не хотят оставить ничего белорусского в стране». Такую причину ликвидации “Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны” видит председатель организации Елена Анисим.





27 августа Верховный суд рассмотрит иск Министерства юстиции о ликвидации “Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны”. О причинах и последствиях ликвидации национальных организаций “Белорусский партизан” побеседовал с Еленой Анисим.





-Все проходят через ликвидацию, все общественные организации патриотического толка, незалежницкие учреждения (о провластных мы не говорим). Раз поставлена задача, то что мы с этим можем поделать? Это хуже, чем биться с ветряными мельницами.





-И “Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны”, и “Нацыянальны універсітэт імя Ніла Гілевіча”, и “Таварыства беларускай школы” – все национальные организации решено пустить под нож. Ни одна из организаций не участвовала в массовых протестах, никто из них не сидит на иностранных грантах… За что же их?





-Дело в том, что решение ликвидировать Национальный университет имени Гилевича приняло Минское городское управление юстиции. Почему? Потому что пришла разнорядка. Похоже, у нас есть очень сильные влиятельные враги в органах власти, которые не хотят оставить ничего белорусского в стране. Они собственноручно создали себе монополию – распоряжаться всем белорусским: сколько белорусского языка должно звучать – и кроме них никто не имеет права этим заниматься и никого это не должно волновать. Вот и все. С этой позиции они закрывают и Таварыства беларускай мовы, и Национальный университет. Зачем выдавать лицензию, если можно просто закрыть? Нет университета – нет проблемы. Вот если бы перевели 50% школ на белорусский язык, если бы среднеспециальные учебные заведения и университеты перевели на белорусский язык, тогда нас можно и ликвидировать. Но они сами ничего не хотят делать, и нам запрещают.





Что касается “Таварыства беларускай школы”, то, насколько мне известно, ТБШ начало какое-то дело, а затем руководство организации приняло решение закрыться – чтобы не проходить через публичные процессы, ни через что-нибудь еще.





-Получается, государственная политика состоит в выкорчевывании всего национального?





-Безусловно, это политически мотивированные действия, и процессы по ликвидации – тоже политически мотивированные. Минюст принял решение и подал иск в Верховный суд о ликвидации ТБМ именно на политически мотивированных основаниях – исключительно и только, здесь нет никакой юриспруденции.





-Чем мешают государству белорусские, национальные учреждения?





-Не государству мешают, а мешают тем влиятельным лицам (не уверена, что все они являются чиновниками), которые проповедуют идеи «русского мира».





Деятельность таких общественных организаций идет вразрез с идеями «русского мира», не укладывается в их картину мира. Поэтому мы и стали для них «з гораду ворагі». Мы ведь не только сами разговариваем по-белорусски, мы требуем соблюдать законодательство, даже такое несовершенное, такое кривобокое.





Государственные должные лица не выполняют законодательство в плане владения государственными языками и переписки. В одном из своих писем в переписке с Минюстом мы попросили: переписывайтесь с нами на государственном белорусском языке. В ответ прилетело второе предупреждение, а следом – иск в Верховный суд о ликвидации. Прямо просматривается и дискриминация по языковому признаку, и преследование за общественно-политическую позицию.





-Так может, всех нас ждет сюрприз в виде исключения из Конституции положения о двух государственных языках?





-Чтобы вычеркнуть из Конституции государственность белорусского языка, нужно какие-то основания. Результаты переписи не дают таких оснований: белорусы подтверждают, что они владеют белорусским языком, определяют себя белорусами, и значительная часть жителей страны называет белорусский язык родным. Какие основания вычеркивать? Нет оснований.





-Но ведь и указание «иногда не до законов» никто не отменял.





-Не до законов, извините, только в военное время. А в нашем случае – личные, человеческие отношения, которые, к сожалению, отыгрывают значительную роль в нашей жизни.





-Конкретные фамилии высокопоставленных любителей «русского мира» не хотели бы назвать?





-Они ведь так не определяют себя. Они могут очень приятно разговаривать в глаза, иногда – даже по-белорусски, а за глаза – отвернутся и тут же будут что-то брезгливо делать. Лично я не могу назвать конкретных персон, которые мне говорили в лоб. Хотя в мою бытность депутатом были такие, которые в глаза упрекали: что вы здесь разговариваете по-белорусски?





-В ликвидации ТБ, по-моему, никто не сомневается. Но жалко ведь бросать такую огромную распаханную ниву. Как дальше планируете действовать? Если, естественно, можно говорить про какие-то планы здесь и сейчас.





-Гипотетически, в случае негативного развития событий, мы рассматриваем разные формы нашей деятельности. Мы ведь не исчезнем. Лишение нас государственной регистрации не означает, что мы откажется от своих взглядов и не примем прямо противоположную сторону.





В Беларуси действуют разные организации, разные инициативы, возможно, просто активизируем свою деятельность на региональном уровне. Активисты лично будут писать различные обращения, письма в государственные инстанции, будут требовать открытия белорусскоязычных школ или белорусскоязычных групп в детских садиках. Я понимаю, что в сложившейся ситуации - это не самая результативная деятельность, но мы не собираемся складывать лапки и самоликвидироваться тоже не собираемся.





-А какая судьба уготована газетам «Наша слова» и «Новы час», учрежденные ТБМ?





-Они тоже имеют возможность продолжать свою деятельность. Есть разные юридические механизмы. Мы их основали, но ведь не спонсируем – в свое время Министерство информации вынудило их создавать различные государственные учреждения, которые занимаются изданием газет, журналов и так далее. Теперь вопрос только в том, что им придется полностью отрываться от Таварыства беларускай мовы в случае его ликвидации.



