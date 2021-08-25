Фото страницы, созданной коллегами Мацкевича





Татьяна Водолажская. Она уверена, что "без идей, их обсуждения, планирования и деятельности, мы и дальше будем парализованы, будем тешиться воспоминаниями". "То состояние страны и общества, что есть сейчас - замершее, парализованное. В нем невозможно двигаться, делать свое дело. Я не говорю про тысячи людей в плену и еще тысячи в вынужденной эмиграции. И только мы сами можем выйти из этого состояния, расшевелить себя - думать, принимать решения и действовать... Мы с друзьями - команда Мацкевича - создали его страницу и начали кампанию #философ_в_тюрьме. Мы продолжим разговор, продолжим размышления, придадим энергии и найдем выход", - написала на своей странице в Фейсбуке социолог. Она уверена, что "без идей, их обсуждения, планирования и деятельности, мы и дальше будем парализованы, будем тешиться воспоминаниями".





Политолог Андрей Егоров на своей странице в Фейсбук объяснил, что на странице Владимира Мацкевича #философ_в_тюрьме "будут публиковаться его письма и обращения из-за решетки, тексты Мацкевича и тексты про него, тексты с критикой, объяснениями и развитием его идей". Егоров напоминает, что Владимир Мацкевич - публичный философ, который "последовательно комментирует и критикует белорусскую политику, пытаясь рационализировать и ускорить необходимые изменения".





Публикация о проекте также появилась на странице в Фейсбук Летучего университета.





Напомним, Владимир Мацкевич был задержан 4 августа, в этот же день был проведен обыск в его квартире. Мацкевич подозревается в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.