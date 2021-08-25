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Кучма: Я недооценивал нашпигованность страны московской агентурой

«Я даже представить не мог, сколько «закладок» (и в прямом, и в переносном смысле) оставила здесь на высоком уровне эта структура [советский КГБ]. Знал бы — действовал бы иначе», — заявил в интервью по случаю 30-летия независимости Украины экс-президент страны Леонид Кучма.



«За десять лет [моего президентства] ошибок было немало. Мы же все делали впервые, создавая государство, — сказал «Украинской правде» Леонид Кучма. — Причем украинская экономика была лишь осколком единого хозяйственного комплекса СССР. И действовать нам приходилось в ситуации острейшего кризиса, глубокого падения. Но справились, страна поднялась».

«Если же брать не конкретные поступки и решения, а более общий, стратегический план, то были две важные вещи, которые я недооценил.

Первая — это напичканность нашего политикума остатками московской агентуры: и прямых гэбистов, и агентов влияния. Я даже представить не мог, сколько «закладок» (и в прямом, и в переносном смысле) оставила здесь на высоком уровне эта структура. Знал бы — действовал бы иначе», — сказал экс-президент Украины.

«А вторая вещь, которую я недооценил, — это потенциал украинского гражданского общества. Оно уже давно опережает власть, доказывая это в самые острые моменты современной истории, но впервые я почувствовал эту зрелость и эту энергию в дни Майдана», — признал Кучма.

83-летний Леонид Кучма пришел в политику с должности генерального директора ракетостроительного завода. Кучма был президентом Украины в 1994—2004 и ушел, подчиняясь конституционному ограничению на количество сроков. Когда в 2004 году фальсификации на выборах его преемника привели к массовым протестам и первому Майдану, Кучма пригласил международных посредников для достижения компромисса. В результате были проведены повторные выборы.
Источник: Nashaniva.com
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