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Мнение: Власть ощущает, что все может взорваться

Политолог Валерий Карбалевич говорит, что в последнее время наблюдает признаки действий санкций на белорусский режим.

"Власти начали какую-то игру и демонстрируют некоторую гибкость. Мне кажется, это приметы того, что санкции начинают действовать. Вопреки всем скептикам, которые говорили, что эти санкции никак не повлияют на поведение Лукашенко", — поделился своим мнением Валерий Карбалевич в эфире Свабода Premium.

Политолог говорит, что именно могло напугать белорусские власти.

"Вопрос в том, какие санкции. Американские оказались довольно неприятными. Абсолютбанк попал в санкционные списки — и большая часть банковских операций в нем остановлена. А если, скажем, под эти санкции попадет Беларусбанк или Белагропромбанк, ключевые банки, то ситуация будет совсем плохой.

Лукашенко понял, что главная угроза сейчас — ухудшающаяся ситуация в экономике в связке с санкциями. Это может очень сильно отразиться на лояльности номенклатуры, на лояльности обывателей, неполитизированной публики, если вдруг начнется банковский кризис.

Действительно, не совсем правильно сражаться с землетрясением во время пожара", — считает политолог.

Карбалевич считает, что санкции еще больше усилили ощущение нелегитимности белорусских властей. И последние вынуждены с этим мириться.

"Я не вижу, что власть получила какую-либо легитимность. Она очень сомнительная и сама власть это ощущает. Это видно из последних выступлений Лукашенко. Награды он по-прежнему вручает анонимно.

Конечно, власть ощущает, что все очень шатко, что все может взорваться…

Американские санкционные списки открыты. Министру финансов и госсекретарю США доверено вписывать в эти списки разные предприятия и людей. За ситуацией в нашей стране следят. 

И субъективным решением американских чиновников может стать, допустим, включение в список Беларусбанка", — заключил Карбалевич.
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