+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

НАТО отправляет в Литву военных для помощи в борьбе с гибридными угрозами

Главный политический орган НАТО - Североатлантический совет - в среду единогласно постановил выделить Литве Группу поддержки в борьбе с гибридными угрозами, сообщило Министерство обороны Литвы (МО).


Ранее Литва обратилась в НАТО по вопросу о выделении такой группы из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью.

Эксперты альянса будут анализировать возможные сценарии гибридной кампании, текущие и потенциальные риски, представлять предложения по стратегической коммуникации и подготовке к возможным инцидентам.

Министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что группа НАТО прибудет в Литву в начале сентября.

Министр заявил, что прибытие в Литву Группы поддержки в борьбе с гибридными угрозами свидетельствует, что союзники ответственно оценивают геополитический контекст Литвы и готовы к любым возможным инцидентам.

"Мы имеем дело с гибридной агрессией режима Лукашенко против Литвы. Прибытие группы НАТО важно не только для решения создаваемых гибридной агрессией проблем - в международном масштабе недружественному соседу еще раз доказано, что в этой борьбе мы не одни, у нас есть союзники, с которыми мы тесно сотрудничаем, и в кризисных ситуациях мы можем получить их решительную поддержку", - в пресс-релизе Минобороны заявил А. Анушаускас.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
Источник: delfi.lt
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]