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Егоров: Властям нужно от Запада только одно – отмены санкций

Точечные освобождения политзаключенных рассчитаны на реакцию западных стран, заявил «Белорусскому партизану» аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Егоров: Властям нужно от Запада только одно – отмены санкций
– Дело PandaDoc закрыто, его последний фигурант был освобожден на днях. Почему это произошло, ведь недавно негативно о руководстве компании высказывался сам Лукашенко?

– Запущены процессы, связанные с попытками белорусских властей хоть как-то смягчить реакцию Запада. Мы знаем, что уже довольно давно политзаключенным предлагают писать прошения о помиловании, обещая освобождение. Теперь мы видим некоторые результаты этой кампании. 

Нам еще предстоит увидеть, удалось ли властям добиться согласия написания прощения от многих политзаключенных и насколько масштабным окажется процесс по их освобождению.

Пока же точечные освобождения направлены на изучение общественной и международной реакции.    

Но не думаю, что властям удастся что-то протестировать таким образом. При таком огромном количестве политзаключенных Запад ожидает от режима масштабной политической амнистии.

– Чего именно власти хотят добиться, в отношениях с Западом?

– Это лежит на поверхности: снятия санкций. Больше им ничего не нужно. Ни расширения сотрудничества, ни помощи, ни чего-то другого власти в этих обстоятельствах не хотят.

– Но, как я понимаю, вы считаете, что точечными освобождениями политзаключенных власти изменить позицию западных стран не смогут. 

– В текущем периоде – нет. Но если эта ситуация продлится два, три, четыре года, когда в белорусских тюрьмах будет находиться несколько сотен политзаключенных (часть из них уже отбудет свой срок), когда эта ситуация затянется, то тогда возможен вариант достаточно циничной сделки Запада с Лукашенко. Как это уже бывало раньше. 

Это будет сценарием «азербайджанизации» отношений Европейского Союза и Беларуси, когда ради геополитических или экономических (как в случае с Азербайджаном) интересов Запад закрывает глаза на ситуацию с правами человека. 

Но все же это достаточно маловероятный сценарий с учетом истории отношений ЕС и Беларуси. 

– Сотрудников «Пресс-клуба» освободили после прошения о помиловании и «компенсации ущерба». Стоит ли из этого делать вывод, что только при двух этих условиях власти готовы выпускать из тюрьмы?

– «Компенсация ущерба» – факультативный элемент. Понятно, что многие люди просто не имеют возможности компенсировать фиктивный ущерб.

Главное для режима – прошение о помиловании, где политзаключенные признают свою вину и таким образом символически признают правоту действий власти. Режим хочет использовать эти прошения для деморализации общества и самих политзаключенных.

– Раз начались точечные освобождения политзаключенных, то значит ли это, что власти снизят градус репрессий?

– Не значит. Думаю, что нет какого-то генерального подхода к управлению ситуацией с репрессиями. Различные ведомства и структуры действуют в своей логике решений. 

С одной стороны работа репрессивной машины продолжается, с другой – власти пытаются искать примирительные ходы. И пока это происходит параллельно. Посадили журналистов БелаПАН – выпустили их коллег по цеху сотрудников «Пресс-клуба».

– Когда, на ваш взгляд, пройдет пик репрессий?

– Думаю, он уже пройден. Наверное, пик репрессий пришелся на весну-лето с символическими пиками в виде закрытия TUT.BY и погрома гражданского общества. 

Власти наращивали репрессивное давление с осени-зимы и дошли до проведения рейдов по многоэтажным домам, когда силовики в случайном порядке входили в квартиры, находили там бело-красно-белый флаг и сажали людей только за это.

Вот это был пик, когда произошла интервенция буквально в частную жизнь граждан. Сейчас мы видим продолжение работы запущенного механизма.

– Как долго это еще может продолжаться?

– До момента, когда власти приобретут уверенность, что ситуация полностью находится под их контролем. До субъективного чувства уверенности и первого лица, и контролирующей власть группировки, и обсуживающего репрессии административного аппарата.

Ну или до момента, когда мы побеждаем.
"Белорусский партизан"
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