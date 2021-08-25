– Дело PandaDoc закрыто, его последний фигурант был освобожден на днях. Почему это произошло, ведь недавно негативно о руководстве компании высказывался сам Лукашенко?





– Запущены процессы, связанные с попытками белорусских властей хоть как-то смягчить реакцию Запада. Мы знаем, что уже довольно давно политзаключенным предлагают писать прошения о помиловании, обещая освобождение. Теперь мы видим некоторые результаты этой кампании.





Нам еще предстоит увидеть, удалось ли властям добиться согласия написания прощения от многих политзаключенных и насколько масштабным окажется процесс по их освобождению.





Пока же точечные освобождения направлены на изучение общественной и международной реакции.





Но не думаю, что властям удастся что-то протестировать таким образом. При таком огромном количестве политзаключенных Запад ожидает от режима масштабной политической амнистии.





– Чего именно власти хотят добиться, в отношениях с Западом?





– Это лежит на поверхности: снятия санкций. Больше им ничего не нужно. Ни расширения сотрудничества, ни помощи, ни чего-то другого власти в этих обстоятельствах не хотят.





– Но, как я понимаю, вы считаете, что точечными освобождениями политзаключенных власти изменить позицию западных стран не смогут.





– В текущем периоде – нет. Но если эта ситуация продлится два, три, четыре года, когда в белорусских тюрьмах будет находиться несколько сотен политзаключенных (часть из них уже отбудет свой срок), когда эта ситуация затянется, то тогда возможен вариант достаточно циничной сделки Запада с Лукашенко. Как это уже бывало раньше.





Это будет сценарием «азербайджанизации» отношений Европейского Союза и Беларуси, когда ради геополитических или экономических (как в случае с Азербайджаном) интересов Запад закрывает глаза на ситуацию с правами человека.





Но все же это достаточно маловероятный сценарий с учетом истории отношений ЕС и Беларуси.





– Сотрудников «Пресс-клуба» освободили после прошения о помиловании и «компенсации ущерба». Стоит ли из этого делать вывод, что только при двух этих условиях власти готовы выпускать из тюрьмы?





– «Компенсация ущерба» – факультативный элемент. Понятно, что многие люди просто не имеют возможности компенсировать фиктивный ущерб.





Главное для режима – прошение о помиловании, где политзаключенные признают свою вину и таким образом символически признают правоту действий власти. Режим хочет использовать эти прошения для деморализации общества и самих политзаключенных.





– Раз начались точечные освобождения политзаключенных, то значит ли это, что власти снизят градус репрессий?





– Не значит. Думаю, что нет какого-то генерального подхода к управлению ситуацией с репрессиями. Различные ведомства и структуры действуют в своей логике решений.





С одной стороны работа репрессивной машины продолжается, с другой – власти пытаются искать примирительные ходы. И пока это происходит параллельно. Посадили журналистов БелаПАН – выпустили их коллег по цеху сотрудников «Пресс-клуба».





– Когда, на ваш взгляд, пройдет пик репрессий?





– Думаю, он уже пройден. Наверное, пик репрессий пришелся на весну-лето с символическими пиками в виде закрытия TUT.BY и погрома гражданского общества.





Власти наращивали репрессивное давление с осени-зимы и дошли до проведения рейдов по многоэтажным домам, когда силовики в случайном порядке входили в квартиры, находили там бело-красно-белый флаг и сажали людей только за это.





Вот это был пик, когда произошла интервенция буквально в частную жизнь граждан. Сейчас мы видим продолжение работы запущенного механизма.





– Как долго это еще может продолжаться?





– До момента, когда власти приобретут уверенность, что ситуация полностью находится под их контролем. До субъективного чувства уверенности и первого лица, и контролирующей власть группировки, и обсуживающего репрессии административного аппарата.





Ну или до момента, когда мы побеждаем.