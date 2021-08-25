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Мария Колесникова заявила в суде на своей полной невиновности

Мария Колесникова дала показания в судебном процессе, во время которого последовательно опровергла обвинения.


Об этом сообщил БелаПАН адвокат Владимир Пыльченко. По его словам, "Мария бодра и чувствует себя хорошо".

Защитник также рассказал, что Максим Знак занял в судебном процессе аналогичную позицию. Ранее Знак заявил суду, что все обвинения против него не имеют оснований и ничем не подкреплены.

Закрытый суд над координатором штаба Виктора Бабарико на выборах 2020 года Марией Колесниковой и юристом штаба Максимом Знаком начался 4 августа.

Дело рассматривает Минский областной суд в здании суда Минского района.

Колесниковой и Знаку грозит до 12 лет колонии: обоих обвиняют в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.

Колесникова была взята под стражу 8 сентября прошлого года. За день до этого неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались вывезти из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт.

9 сентября задержали Максима Знака.
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