



Об этом сообщил БелаПАН адвокат Владимир Пыльченко. По его словам, "Мария бодра и чувствует себя хорошо".





Защитник также рассказал, что Максим Знак занял в судебном процессе аналогичную позицию. Ранее Знак заявил суду, что все обвинения против него не имеют оснований и ничем не подкреплены.





Закрытый суд над координатором штаба Виктора Бабарико на выборах 2020 года Марией Колесниковой и юристом штаба Максимом Знаком начался 4 августа.





Дело рассматривает Минский областной суд в здании суда Минского района.





Колесниковой и Знаку грозит до 12 лет колонии: обоих обвиняют в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.





Колесникова была взята под стражу 8 сентября прошлого года. За день до этого неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались вывезти из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт.





9 сентября задержали Максима Знака.