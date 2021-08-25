+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Замминистра МВД Назаренко: Если потребуется, сделаю так и триста раз даже ценой своей жизни

Замминистра МВД Назаренко рассказал, что ему предлагали не выводить войска во время протестов и почему он доволен своим решением


Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко заявил, что ему предлагали не выводить войска на улицы во время протестов, но он все же это сделал и считает правильным выбором.

«Мне предлагалось не выводить войска на улицы города Минска. Не только города Минска, а в целом, вообще. Где-то немножко попридержать времени для перекрытия каких-либо блокирований улиц, площадей. Но видимо, плохо меня знают, и поэтому я сделал то, что я должен был сделать — в этом выявляются, наверное, самые лучшие качества, которые должны быть в человеке, особенно в человеке в погонах, в обладателе крапового берета», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Я думаю, что я сделал очень правильно, и если потребуется, сделаю так сто, двести раз, триста, даже ценой своей жизни», — добавил Назаренко.

Юрий Назаренко — первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор. В 2019-ом назначен заместителем​ министра внутренних дел Республики Беларусь​ — командующим​ внутренними войсками. С ноября 2020 года — Первый заместитель​ министра внутренних дел Республики Беларусь​ — начальник милиции общественной безопасности.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]