



Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко заявил, что ему предлагали не выводить войска на улицы во время протестов, но он все же это сделал и считает правильным выбором.





«Мне предлагалось не выводить войска на улицы города Минска. Не только города Минска, а в целом, вообще. Где-то немножко попридержать времени для перекрытия каких-либо блокирований улиц, площадей. Но видимо, плохо меня знают, и поэтому я сделал то, что я должен был сделать — в этом выявляются, наверное, самые лучшие качества, которые должны быть в человеке, особенно в человеке в погонах, в обладателе крапового берета», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».





«Я думаю, что я сделал очень правильно, и если потребуется, сделаю так сто, двести раз, триста, даже ценой своей жизни», — добавил Назаренко.





Юрий Назаренко — первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор. В 2019-ом назначен заместителем​ министра внутренних дел Республики Беларусь​ — командующим​ внутренними войсками. С ноября 2020 года — Первый заместитель​ министра внутренних дел Республики Беларусь​ — начальник милиции общественной безопасности.