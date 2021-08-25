Замминистра МВД Назаренко: Если потребуется, сделаю так и триста раз даже ценой своей жизни
Замминистра МВД Назаренко рассказал, что ему предлагали не выводить войска во время протестов и почему он доволен своим решением
Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко заявил, что ему предлагали не выводить войска на улицы во время протестов, но он все же это сделал и считает правильным выбором.
«Мне предлагалось не выводить войска на улицы города Минска. Не только города Минска, а в целом, вообще. Где-то немножко попридержать времени для перекрытия каких-либо блокирований улиц, площадей. Но видимо, плохо меня знают, и поэтому я сделал то, что я должен был сделать — в этом выявляются, наверное, самые лучшие качества, которые должны быть в человеке, особенно в человеке в погонах, в обладателе крапового берета», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Я думаю, что я сделал очень правильно, и если потребуется, сделаю так сто, двести раз, триста, даже ценой своей жизни», — добавил Назаренко.
Юрий Назаренко — первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор. В 2019-ом назначен заместителем министра внутренних дел Республики Беларусь — командующим внутренними войсками. С ноября 2020 года — Первый заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь — начальник милиции общественной безопасности.
12:45 25/08/2021
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