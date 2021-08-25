Видео его попытки опубликовали в Twitter. Но по пути к мигрантам депутат упал и его задрежали.





«Депутат […] сумел подобраться очень близко к тому месту, где находятся мигранты. У него была сумка с лекарствами и едой», — рассказывает присутствующая на месте происшествия Калина Чварног из Фонда спасения.









Как сообщал Телеграф , на нейтральной территории, на польско-белорусской границе недалеко от Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве около 30 беженцев из Афганистана находятся под охраной силовых структур двух Польши и Беларуси уже 14 дней.

Пограничники помешали им нелегально пересечь границу Польши со стороны Беларуси. Иммигранты кочуют вдоль польской границы. Они говорят, что вернуться в Беларусь тоже не могут.





Напомним, с начала августа границу Польши и Беларуси попытались нелегально пересечь более 2100 человек. В связи с эти власти в Варшаве создали новые охраняемые лагеря для приема беженцев. Два таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Червони-Бур на востоке страны.





Власти Польши предложили кочующим на границе Беларуси нелегалам гуманитарную помощь, в связи с чем оправили дипломатическую ноту в белорусское Министерство иностранных дел. Премьер-министр Матеуш Моравецки заявил, что Польша рассчитывает на положительную реакцию.





В свою очередь пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что «польская сторона создала очень странную ситуацию, пытаясь всеми силами выдавать желаемое за действительное».





По его словам, «МИД Польши направил формально ноту и, даже не дожидаясь ответа, уже на границу поехал какой-то конвой, как будто Беларусь не суверенное государство, и ответа ждать не нужно».





Он считает, что «если бы польская сторона реально заботилась о беженцах, то она могла бы спокойно передать непосредственно им все необходимое».