+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Премьер Моравецки: Польша не поддастся на давление Лукашенко

Польская сторона ответила на призыв ООН принять застрявших на польско-белорусской границе нелегальных мигрантов.

фото носит иллюстративный характер

По словам представительницы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Польше Кристин Гуайе, Варшава должна «обеспечить этим людям доступ к немедленной медицинской помощи, правовым консультациям и психологической поддержке».

Она подчеркнула, что согласно международному праву беженцев нельзя наказывать за то, что они выбрали нелегальный способ пересечения границы.

В настоящее время три десятка мигрантов находятся недалеко от польской деревни Уснаш-Гурны в импровизированном лагере, который с обеих сторон границы контролируется, соответственно, белорусскими и польскими военнослужащими.

На эти посылы глава правительства Польши Матеуш Моравецки, заявил, что принять этих людей будет означать поддаться давлению со стороны режима Лукашенко. Ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов на Западе считают гибридной атакой со стороны официального Минска.

Премьер-министр посоветовал беженцам, которые находятся на белорусской территории: если кто-либо хочет подать заявление на получение убежища, то должен делать это в Минске.

Ранее сообщалось, что Польша планирует построить на границе с Беларусью стену высотой в 2,5 метра.

Польские власти сообщали, что около 900 польских военных уже отправлены в приграничные районы. Также планируется отправить около 50 сотрудников польских правоохранительных органов для оказания помощи Литве, которая еще раньше столкнулась с резким увеличением числа мигрантов.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.
Источник: naviny
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]