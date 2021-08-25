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Класковский: В школе будет насаждаться казарменная дисциплина

Как долго нынешняя власть сможет удерживать беларусов в повиновении при помощи кнута и зомбирования?

Класковский: В школе будет насаждаться казарменная дисциплина
"О чем бы ни говорил Александр Лукашенко, на первом плане у него проблема сохранения политического режима, власти над страной, - пишет политобозреватель  Александр Класковский.

Особенно обострилась эта проблема после мощнейших протестов прошлого года. И когда Лукашенко говорит о школе, образовании, то по большому счету всё сводится к обеспечению лояльности, единомыслия, идеологической обработке юных умов. Чтобы никакой крамолы, никакого вольнодумства.

В прошлом году, когда президентская кампания вдруг разбудила гражданскую активность белорусов, на улицы выходило много молодежи. Лукашенко в те дни не раз твердил вертикали: мы, мол, потеряли, упустили молодежь.

24 августа, выступая на Республиканском педсовете в Минске, глава политического режима заявил: «Уроки усвоены… Нам предстоит перезагрузить систему образования».

Лукашенко снова критиковал школьные программы, учебники. Однако по большому счету для сегодняшних властей знания школьников — дело второе. Главное — порядок. Чтобы никто и не подумал гнать волну против созданной в стране системы.

Более того, Лукашенко сегодня дал деятелям системы образования карт-бланш: «…Используйте любые методы, но наведите порядок в школе». Примерно такие же указания получали силовики, когда речь шла о подавлении уличных выступлений.

После прошлогодних событий, которые Лукашенко на Республиканском педсовете в очередной раз назвал бунтом и блицкригом (и здесь попытка связать с нацистской агрессией), цветная революция мерещится нынешним властям за каждым кустом.

Очевидно, что систему образования станут еще старательнее затачивать под нужды ставшего за последний год гораздо более жестоким (политологи говорят о тоталитаризации) авторитарного режима. Будет насаждаться казарменная дисциплина.

От педагогов и учащихся будут требовать не просто беспрекословной лояльности режиму, но и ее повседневной демонстрации. Не исключено, что почти всех станут принуждать вступать в пионеры, БРСМ.

В школах и вузах не останется места для формирования свободно мыслящей личности, без чего развитие общества в ХХІ столетии невозможно.

Но на развитие Беларуси нынешняя правящая верхушка давно махнула рукой. Главное — сохранить господство над страной.

Однако белорусское общество переросло советские рамки, стало гораздо более сложным, продвинутым. Как долго нынешняя власть сможет удерживать его в повиновении при помощи кнута и зомбирования?"
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