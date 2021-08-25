«Мероприятие несколько символичное. Посвящено важному этапу в развитии нашего государства. Даже не сельского хозяйства. Мы хорошо помним, когда нам кушать было нечего, а людей нужно было накормить», — приводит цитату Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».







