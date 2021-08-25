Вместо Дня провозглашения независимости: Лукашенко отмечает 25-летие комбайностроения
Лукашенко сегодня посещает ОАО «Острошицы» Логойского района. Здесь он отметит 25-летие беларусского комбайностроения, сообщает его пресс-служба.
«Мероприятие несколько символичное. Посвящено важному этапу в развитии нашего государства. Даже не сельского хозяйства. Мы хорошо помним, когда нам кушать было нечего, а людей нужно было накормить», — приводит цитату Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».
Сегодня исполняется 30 лет провозглашению независимости Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный совет проголосовал за придание статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете, принятой 27 июля 1990 года. Но Лукашенко об этом почему-то "забыл".
А вот 25-летие комбайностроения, видимо, для него более важный праздник...
Белорусский партизан
10:06 25/08/2021
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