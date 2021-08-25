Президент Латвии допустил строительство стены на границе с Беларусью
Латвия может начать строить стену на границе с Беларусью, если ситуация с нелегальной миграцией "останется такой же, как сейчас". Об этом в интервью телеканалу "Дождь", опубликованном 24 августа, заявил президент страны Эгилс Левитс.
"Если понадобится, мы можем построить эти конструкции, чтобы защитить наши границы, – сказал Левитс. – Я полагаю, скоро оно [строительство] начнется, если ситуация останется такой же, как сейчас".
По словам главы республики, "режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко использует людей с Ближнего Востока как инструмент гибридной войны".
"Мы будем твердо стоять на наших границах, это позиция Латвии, Литвы, Польши. Мы не можем принять эту провокацию", – отметил Левитс.
Он назвал защиту собственных границ "первой задачей", которой должны заниматься власти Латвии.
10:04 25/08/2021
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