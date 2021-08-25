Соответствующую информацию в своем Telegram-канале разместил организатор «Движения народного согласия», член Президиума «Схода», политик Александр Скурчаев.





В то же время, согласно приведенной информации, своё желание продолжать работу подтвердили 58 делегата. Причем значительная часть оговоренных делегатов находится внутри Беларуси, заверил Скурчаев.





«Любой авторитарный режим, и белорусский не исключение, для обеспечения своего существования должен иметь экономическую базу. За лояльность граждан авторитарный режим расплачивается с гражданами определёнными благами», - говорится в сообщении.





Инициаторы площадки «Сход» рассматривают «диалог как единственный адекватный инструмент, способный разрешить текущий политический кризис в Беларуси».





Напомним, что 11-го августа в Беларуси у делегатов платформы «Сход» прошли массовые обыски.





12 августа стало известно о том, что Игорь Лещеня, экс-посол Беларуси в Словакии и член платформы, задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в Минске.





В свою очередь, ЕС осудил действия Минска против участников платформы «Сход».

23-го августа после выхода на свободу Игорь Лещеня обратился с просьбой не считать его политическим заключённым и объявил об отказе от участия в платформе «Сход».