Несколько последних месяцев в Беларуси прошли под знаком репрессий в отношении СМИ и негосударственных организаций. Многие представители данных сфер оказались в СИЗО, другие — были вынуждены покинуть страну, третьи — сохраняют полное молчание, чтобы сохраниться внутри Беларуси, пишет Салідарнасць.





Когда репрессии закончатся? Про это «Филин» спросил у политолога Дениса Мельянцова.





— Мне кажется, что ответ на этот вопрос достаточно простой, и белорусское руководство на разных уровнях уже много раз подчеркивала суть этого явления, — говорит собеседник. — Для властей это видится как контрреволюция или реакция, если говорить историческим языком.





Данные репрессии — ответ на те протесты, который происходили в прошлом году. Сам Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что то гражданское общество, которое видится властям, политизированные НГО, ориентированные на финансирование с Запада — это такие враги или коллаборанты.





Поскольку власти выстаивают нарратив, что прошлогодние протесты инспирированы с Запада, то есть и приводные ремни — это белорусское гражданское общество и оппозиция. Для того, что не повторилась ситуация надо зачистить данные структуры.





Второй момент — конституционный референдум. Скорее всего, он состоится уже в следующем году, глядя на то, как процесс затягивается конституционной комиссией. Может быть даже, он будет немного позже того срока, который объявлялся сразу.





Мой тезис в том, что для того, чтобы гладко и без проблем провести референдум, политическое поле внутри страны должно быть зачищено настолько, чтобы не было даже намеков на акции протеста и мобилизацию протестного населения, чтобы не повторилась волна 2020 года.





Для этого нужно те организации, которые могут быть точками кристаллизации процесса, выдворить за границу, применить к ним как-то закон или сделать все, чтобы они даже не подумали об этом.





Мне кажется, что до конца года будут продолжать репрессивные процессы. Они уже прошли по негосударственным СМИ и НГО.





Скорее всего, нас ждет еще волна по бизнесу, который имел какое-то отношение к финансированию протестов. Также — по группам протеста и кампаний солидарности. После этого, когда власти поймут, что им ничего не угрожает перед проведением референдума, будет попытка отката.





Интерес балансировать, интерес снизить влияние России, которое растет, никуда же не делось. Санкции также некомфортные, особенно экономические. Потому власти в любом случае пойдут на то, чтобы облегчить ситуацию в стране.





Я жду, что в следующем году, может и не в самом начале, будет пройден пик этой контрреволюции. После этого власти на разных направлениях будут смотреть, как ситуацию улучшить путем помилования людей и уменьшения репрессий, каких-то выходов на диалоги.





Не говорит ли о начале отката инициатива, озвученная Юрием Воскресенским, о помиловании части политзаключенных уже в сентябре?





— Процесс не совсем линейный. Не всех же людей отправляют в тюрьму и колонию, кого-то отпускают, кто-то под подпиской. Совсем недавно мы наблюдали ситуацию с «ЕвроБеларусью», на свободу в результате вышли Татьяна Водолажская и Оксана Шелест. Кто-то выходит, а кто-то — нет.





Есть процесс Воскресенского, у него есть своя тема с помилованиями и диалогами, которую ему позволили развивать, соответственно интерес есть.





Если в сентябре и помилуют сотню, про которую говорил Воскресенский на «Большом разговоре», то это будет месседж, но совсем не значит, что после него не будет наката на тот же бизнес, про который я говорил, — считает Мельянцов.





Даже если откат произойдет, смогут ли НГО и негосударственные СМИ работать в прежнем режиме, как было до лета 2021 года?





— Какая логика для власти заниматься сейчас зачисткой, чтобы потом пустить тех самых людей и позволить им заниматься тем же, что и раньше. Рациональность в том, чтобы на расчищенном поле построить свое гражданское общество и партийную структуру.





Скорее всего, новая политическая система будет предусматривать существование ряда лояльных к государству партий. Будет ли там место для традиционной внесистемной оппозиции — большой вопрос. Мне кажется, что в ближайшие годы — нет.





Медийного поля это тоже касается. Мы видим кейс Протасевича, которому готовится очень серьезная роль, возможно, он будет руководить проектом наподобие T*T.BY. Будет выстраиваться совсем другая система.