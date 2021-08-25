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В Вене будут обсуждать Беларусь — здесь ждут с визитом главу МИД России

Ситуация в Беларуси может стать одной из тем переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с руководством Австрии, сообщает ТАСС.

В среду начинается двухдневный визит Лаврова в Вену. Запланированы его встречи с федеральным канцлером Себастьяном Курцем и главой МИД Александером Шалленбергом.

Шалленберг был вчера в Вильнюсе и говорил о необходимости введения новых санкций ЕС в отношении Минска. Австрийский министр поддержал позицию Литвы, которая считает, что к созданию миграционного кризиса на границе причастен официальный Минск, и что ЕС должен отреагировать на эту ситуацию.

"Наши мнения совпадают", — заявил в Вильнюсе Шалленберг. Он напомнил, что в июне ЕС ввел против Беларуси пакет санкций "в связи с воздушным пиратством, но, вместо того чтобы остановиться, Лукашенко пошел на еще большую эскалацию". Поэтому нужны новые меры воздействия, "мы должны искать новые санкции ЕС", — сказал Шалленберг.

 Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис со своей стороны рассказал, что Вильнюс направил в Брюссель список компаний и белорусских физлиц, которые, по данным литовских властей, причастны к организации нелегальной миграции. Вильнюс предлагает ввести против них санкции.

Напомним, в этом году количество нелегальных мигрантов на литовско-белорусской границе выросло по сравнению с прошлым годом в десятки раз. В 2020 году их остановили около 80 человек, в этом — уже более 4 тысяч.  С такой же проблемой столкнулись в Латвии и Польше. После того как власти этих стран перестали принимать у себя мигрантов и стали разворачивать их в Беларусь, Александр Лукашенко дал указание уже своим силовым структурам не пускать мигрантов обратно, пишет Еврорадио.
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