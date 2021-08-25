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Литва передала в ЕС список для новых санкций в отношении властей Беларуси. Когда он может заработать?

Осенью в Европейском союзе предполагается начать дискуссию о санкциях для тех, кто ответственен за нелегальную миграцию из Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Мы должны направить совершенно четкий сигнал не только Беларуси, но и каждому диктатору, который решит использовать такой инструмент против Евросоюза (ЕС) или какого-нибудь из его государств, — у него это не только не получится, но он получит ответ», – сказал глава МИД Литвы, передает DELFI.

По его словам, Вильнюс уже представил внешнеполитическому ведомству ЕС список предприятий и людей, которые могут быть связаны с нелегальными потоками мигрантов. Обсуждение может начаться, «как только ведомства вернутся из отпусков», цитирует Телеграф.

Австрия поддержала Литву

Важно создавать новую миграционную политику Европы Г. Ландсбергис вместе с министром внутренних дел Агне Билотайте во вторник встретился с коллегами из Австрии, вместе они побывали на границе.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг раскритиковал Александра Лукашенко.

«Нам сегодня нужно смотреть, как всем вместе с этим циничным поведением третьих государств поступать и вести себя. Воспользоваться мигрантами и превратить (их) в оружие – циничное поведение А. Лукашенко. Всем ясно, что мы, как государства ЕС, должны говорить в унисон. Мы должны защитить внешние границы ЕС и сотрудничать совместно», – сказал он.

А глава внутриполитического ведомства Австрии Карл Нехаммер сказал, что ЕС не позволит третьим странам шантажировать себя нелегальными мигрантами.

Как сообщалось ранее, в Польше и Литве заявляют, что планируют поставить забор почти по всей границе с Беларусью. А это составит чуть больше 900 км.

Так, 23 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша хочет построить на границе с Беларусью стену высотой 2,5 метра. А белорусско-польская граница составляет 398,6 км.

В Литве сообщили, что планируют поставить ограду протяженностью 508 км. Длина белорусско-литовской границы составляет 678,8 км.
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