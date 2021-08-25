Литва передала в ЕС список для новых санкций в отношении властей Беларуси. Когда он может заработать?
Осенью в Европейском союзе предполагается начать дискуссию о санкциях для тех, кто ответственен за нелегальную миграцию из Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Мы должны направить совершенно четкий сигнал не только Беларуси, но и каждому диктатору, который решит использовать такой инструмент против Евросоюза (ЕС) или какого-нибудь из его государств, — у него это не только не получится, но он получит ответ», – сказал глава МИД Литвы, передает DELFI.
По его словам, Вильнюс уже представил внешнеполитическому ведомству ЕС список предприятий и людей, которые могут быть связаны с нелегальными потоками мигрантов. Обсуждение может начаться, «как только ведомства вернутся из отпусков», цитирует Телеграф.
Австрия поддержала Литву
Важно создавать новую миграционную политику Европы Г. Ландсбергис вместе с министром внутренних дел Агне Билотайте во вторник встретился с коллегами из Австрии, вместе они побывали на границе.
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг раскритиковал Александра Лукашенко.
«Нам сегодня нужно смотреть, как всем вместе с этим циничным поведением третьих государств поступать и вести себя. Воспользоваться мигрантами и превратить (их) в оружие – циничное поведение А. Лукашенко. Всем ясно, что мы, как государства ЕС, должны говорить в унисон. Мы должны защитить внешние границы ЕС и сотрудничать совместно», – сказал он.
А глава внутриполитического ведомства Австрии Карл Нехаммер сказал, что ЕС не позволит третьим странам шантажировать себя нелегальными мигрантами.
Как сообщалось ранее, в Польше и Литве заявляют, что планируют поставить забор почти по всей границе с Беларусью. А это составит чуть больше 900 км.
Так, 23 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша хочет построить на границе с Беларусью стену высотой 2,5 метра. А белорусско-польская граница составляет 398,6 км.
В Литве сообщили, что планируют поставить ограду протяженностью 508 км. Длина белорусско-литовской границы составляет 678,8 км.
09:36 25/08/2021
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