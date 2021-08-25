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Почобут остается под стражей

Продлен срок содержания под стражей журналиста и активиста Союза поляков Беларуси Анджея Почобута, говорится в сообщении в телеграм-канале незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" в среду.

"Политзаключенному журналисту Анджею Почобуту продлили срок содержания под стражей на 3 месяца", - сказано в сообщении. 

Почобут находится в СИЗО с 25 марта. В этот же день Союз поляков Беларуси сообщил, что милиция проводит обыски в домах активистов организации. 

Также в марте была задержана глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис. 

Генеральная прокуратура возбудила "отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и иных лиц уголовного дела по ч. 3 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц)".

"Указанные граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества. Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа", - говорилось в сообщении Генпрокуратуры.

 
Белорусские правозащитники заявили о явном политически мотивированном характере уголовного преследования задержанных представителей Союза поляков Беларуси и признали их политическими заключенными. 

В начале июня стало известно, что трое ранее задержанных в Беларуси членов Союза поляков Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева 25 мая прибыли в Польшу. МИД Польши сообщил, что активистки приехали из Беларуси в результате действий польских дипломатических и консульских служб. В свою очередь в Минске заявили, что освободить членов Союза поляков президента Беларуси попросил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
interfax.by
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