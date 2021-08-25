Алжир и Марокко разорвали дипломатические отношения
Алжир разорвал дипломатические отношения с Королевством Марокко из-за “враждебных действий”, заявил министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра. Об этом сообщает Reuters.
"Марокканское королевство никогда не прекращало враждебных действий против Алжира", - заявил Ламамра в ходе пресс-конференции, транслировавшейся национальным телевидением.
Как уточнил Ламамр, консульства в каждой стране останутся открытыми.
Известно, что Высший совет безопасности Алжира пересмотрел отношения с соседней страной из-за вспыхнувших мощных лесных пожаров в горных районах страны. Власти Алжира считают, что данные лесные пожары были спровоцированы группой лиц, которая “пользуется поддержкой со стороны Марокко”.
Марокко и Алжир последние десятилетия находятся в напряженных отношениях, в основном из-за вопроса о принадлежности территорий Западной Сахары, а сухопутная граница между двумя странами закрыта с 1994 года.
09:05 25/08/2021
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