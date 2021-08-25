+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Алжир и Марокко разорвали дипломатические отношения

Алжир разорвал дипломатические отношения с Королевством Марокко из-за “враждебных действий”, заявил министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра. Об этом сообщает Reuters.


"Марокканское королевство никогда не прекращало враждебных действий против Алжира", - заявил Ламамра в ходе пресс-конференции, транслировавшейся национальным телевидением.

Как уточнил Ламамр, консульства в каждой стране останутся открытыми.

Известно, что Высший совет безопасности Алжира пересмотрел отношения с соседней страной из-за вспыхнувших мощных лесных пожаров в горных районах страны. Власти Алжира считают, что данные лесные пожары были спровоцированы группой лиц, которая “пользуется поддержкой со стороны Марокко”.

Марокко и Алжир последние десятилетия находятся в напряженных отношениях, в основном из-за вопроса о принадлежности территорий Западной Сахары, а сухопутная граница между двумя странами закрыта с 1994 года.
Korrespondent.net
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]