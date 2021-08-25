



"Марокканское королевство никогда не прекращало враждебных действий против Алжира", - заявил Ламамра в ходе пресс-конференции, транслировавшейся национальным телевидением.





Как уточнил Ламамр, консульства в каждой стране останутся открытыми.





Известно, что Высший совет безопасности Алжира пересмотрел отношения с соседней страной из-за вспыхнувших мощных лесных пожаров в горных районах страны. Власти Алжира считают, что данные лесные пожары были спровоцированы группой лиц, которая “пользуется поддержкой со стороны Марокко”.





Марокко и Алжир последние десятилетия находятся в напряженных отношениях, в основном из-за вопроса о принадлежности территорий Западной Сахары, а сухопутная граница между двумя странами закрыта с 1994 года.







