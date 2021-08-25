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Сегодня исполняется 30 лет провозглашению независимости Беларуси

Верховный совет проголосовал за придание статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете, принятой 27 июля 1990 года. В пользу этого решения высказались 253 депутата.

Сегодня исполняется 30 лет провозглашению независимости Беларуси
фото: Белнавіны
В результате были внесены изменения в Конституцию 1978 года, приняты постановления об обеспечении политической и экономической самостоятельности, приостановке деятельности коммунистической партии.


25 августа 1991 года является датой фактического провозглашения независимости страны. Позднее в сентябре того же года БССР была переименована в Республику Беларусь, были приняты герб «Пагоня», бело-красно-белый флаг в качестве государственных символов.

В декабре были подписаны Беловежские соглашения, которые положили конец существованию Советского союза.

Дата 25 августа никогда официально не отмечалась в Беларуси. В начале девяностых Днем независимости было объявлено 27 июля — день принятия декларации «О государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики». Позднее праздник был перенесен на 3 июля.
reform.by
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