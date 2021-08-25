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Польша ответила: за мигрантов на территории Беларуси отвечает Беларусь

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал на белорусско-польскую границу в Кузнице. Там он прокомментировал ситуацию с мигрантами. В частности, Моравецкий назвал происходящее гибридной атакой на Евросоюз:

Матеуш Моравецкий на белорусско-польской границе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал на белорусско-польскую границу в Кузнице. Там он прокомментировал ситуацию с мигрантами. В частности, Моравецкий назвал происходящее гибридной атакой на Евросоюз:

"Наш восточный сосед пытается дестабилизировать политическую ситуацию. Это попытка заключается в том, что доставляются мигранты, в основном из Ирака, и этих мигрантов транспортируют на белорусско-польскую границу".

Польский премьер возложил всю ответственность за то, что происходит с мигрантами, на белорусскую сторону, поскольку в настоящий момент они находятся на территории Беларуси. В частности, небольшая группа мигрантов зажата между белорусскими и польскими пограничниками с 18 августа.

"Они находятся на беларусской стороне, и Беларусь несет за них полную ответственность, полную ответственность в соответствии с международным правом", — заявил Моравецкий. И добавил, что мигранты приезжают в Беларусь легально, имея беларусские визы, поэтому по международному законодательству имеют право находиться в Беларуси: "В Минске находится представительство Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Если на беларусской стороне кто-то хочет просить о статусе беженца, пусть делает это в Минске".

Чтобы помочь застрявшим на границе мигрантам, Польша снарядила гуманитарный конвой. К вечеру 24 августа фура с вещами для беженцев прибыла на белорусско-польскую границу. Однако по реакции белорусского МИДа на ситуацию непонятно, пропустят ли её на территорию Беларуси.
euroradio.fm
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