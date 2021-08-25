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У главы объединения предпринимателей "Перспектива" Анатолия Шумченко прошёл обыск

Дома у председателя общественного объединеня "Перспектива" Анатолия Шумченко 24 августа прошёл обыск. Его проверяли на предмет причастности к уголовному делу, которое ведёт Следственный комитет. Об этом Шумченко написал в своём аккаунте в "Фейсбуке".


Республиканское общественное объединение предпринимателей "Перспектива" власти собираются ликвидировать. Иск об этом в Верховный суд подал Минюст. В конце июля расчётный счёт "Перспективы" был арестован.

В комментарии Еврорадио Шумченко отметил, что "Перспектива" "является одним из самых активных и результативных для малого бизнеса в отстаивании прав и интересов, и старейших предпринимательских объединений, деятельность которого продолжается почти 19 лет".
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