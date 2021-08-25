



Республиканское общественное объединение предпринимателей "Перспектива" власти собираются ликвидировать. Иск об этом в Верховный суд подал Минюст. В конце июля расчётный счёт "Перспективы" был арестован.





В комментарии Еврорадио Шумченко отметил, что "Перспектива" "является одним из самых активных и результативных для малого бизнеса в отстаивании прав и интересов, и старейших предпринимательских объединений, деятельность которого продолжается почти 19 лет".