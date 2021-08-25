Международный валютный фонд выделил Минску исторический по размеру грант в размере почти 1 миллиард долларов. Это случилось, несмотря на призывы ключевых игроков оппозиции не переводить нелегитимному режиму столь крупную сумму, а также протесты белорусов по всему миру и просьбы заморозить средства от МВФ.





«Филин» обсудил с аналитиком Арсением Сивицким, почему так получилось, пишет Салідарнасць.





— Новое распределение специальных прав заимствования SDR является процедурой, которая предусмотрена многосторонними соглашениями в рамках МВФ.





В силу автоматической природы этой процедуры Беларусь, по сути, имеет право претендовать на средства фонда как его участник. Однако это не означает, что доступ к этим средствам гарантирован на 100%. Действительно, деньги переведены на соответствующий счет, но вот получат ли белорусские власти доступ к этому счету — вопрос.





И здесь в игру включается политический фактор. По мнению многих западных государств, которые тоже являются членами МВФ, в нашей стране происходит политический кризис, который лишает нынешнее руководство легитимности. Это может осложнить доступ белорусских властей к средствам фонда, как и в случае с Венесуэлой, Афганистаном и Мьянмой.





Известно, что оппозиционные силы за пределами Беларуси пытаются как раз добиться реализации подобного сценария, чтобы белорусский режим не смог обменять SDR на свободно конвертируемую валюту, которую впоследствии можно было бы использовать в личных целях.





Также известно, что демсилы обратились к директору Международного валютного фонда, а также к ряду стран Запада, чтобы МВФ все-таки отказал в конвертации своих средств. Поэтому несмотря на то, что решение принято, и средства действительно были распределены, повторение венесуэльского или афганского сценария остается достаточно существенным риском для Беларуси.





Все зависит от последующих действий белорусских властей. Они послали ряд деэскалационных сигналов, в том числе о готовности начать переговоры с Западом без предварительных условий, а также проведя избирательную или точечную амнистию политических заключенных. И такое поведение со стороны режима также могло повлиять на положительное решение МВФ.





Я бы не стал исключать, что деэскалационные шаги позволили белорусским властям, по крайней мере, сохранить потенциальную возможность доступа к средствам SDR. А вот возможность их конвертации в иностранную валюту во многом будет зависеть уже от дальнейшей модели поведения официального Минска, — считает Сивицкий.





Эксперт отмечает, что Лукашенко пытается использовать миграционный кризис для того, чтобы принудить страны Запада, а прежде всего Литву и Польшу, ко вступлению с ним в прямые переговоры.





— На сегодняшний день Евросоюз избегает этого и предпочитает работать со странами, которые являются донорами мигрантов — Ирак и Турция. Кризис стал уже фактором раздражения не только для стран-соседок Беларуси, но и тех государств ЕС, которые пока не несут каких-либо издержек и не встречают негативных последствий. Например, Германия.





Известно, что Ангела Меркель была вынуждена поставить этот вопрос в повестку дня переговоров с президентом РФ, пожаловавшись таким образом на действия союзника России. И Путин эти обвинения завуалированно поддержал, заявив о том, что приоритетной задачей для России является борьба с нелегальной миграцией, в том числе связанной с ней угрозой проникновения террористов в Европу.





Мы видим, что миграционные потоки пытаются адаптироваться к новым реалиям, при которых вокруг Беларуси создается санитарный кордон со стороны стран Балтии и Польши. Поэтому беженцы вынуждены переориентироваться на другие направления, в том числе и российское.





Уже было несколько эпизодов, когда российская пограничная служба останавливала нелегальных мигрантов, пытающихся пробраться из Беларуси в Россию, а потом и на территории Латвии и Эстонии. Поэтому кризис становится головной болью не только для Запада, но и для России. Это повышает шансы на то, что РФ и Евросоюз будут сотрудничать по этой проблеме.





Все это ставит официальный Минск в еще более неудобное положение и еще раз подчеркивает невозможность достижения первоначальных целей, связанных с попыткой принудить Запад сесть за стол переговоров. Вместе этого власти получают только усиление давления со стороны ЕС, плюс создают дополнительный повод для того, чтобы Россия и ЕС координировали свои подходы по белорусскому направлению, — заключает аналитик.



