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Минобороны РФ эвакуирует граждан Беларуси из Афганистана

Минобороны РФ организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации.

"25 августа по поручению президента [Путина] … организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, четыре транспортных самолета уже находятся на аэродроме в Ульяновске.

"На каждом российском самолете военно-транспортной авиации для оказания в ходе полета медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", - отмечается в сообщении.
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