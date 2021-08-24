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Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе столичной полиции.





"Мужчину, который облил Петра Порошенко зеленкой, задержали", - сказали в пресс-службе.





В полиции добавили, что полную информацию об инциденте обнародуют в ближайшее время.





Ранее народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что во время шествия ветеранов и волонтеров провокатор бросил зеленку в экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.





Как сообщал Укринформ, Порошенко в числе почетных гостей присутствовал на Майдане Незалежности во время военного парада к 30-летию независимости Украины.















