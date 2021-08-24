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Порошенко облили зеленкой в центре Киева - полиция задержала нападавшего

Работники Нацполиции задержали мужчину, который облил экс-президента Петра Порошенко зеленкой.

Фото: bbc.com

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе столичной полиции.

"Мужчину, который облил Петра Порошенко зеленкой, задержали", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что полную информацию об инциденте обнародуют в ближайшее время.

Ранее народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что во время шествия ветеранов и волонтеров провокатор бросил зеленку в экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Как сообщал Укринформ, Порошенко в числе почетных гостей присутствовал на Майдане Незалежности во время военного парада к 30-летию независимости Украины.
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