Порошенко облили зеленкой в центре Киева - полиция задержала нападавшего
Работники Нацполиции задержали мужчину, который облил экс-президента Петра Порошенко зеленкой.
Фото: bbc.com
Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе столичной полиции.
"Мужчину, который облил Петра Порошенко зеленкой, задержали", - сказали в пресс-службе.
В полиции добавили, что полную информацию об инциденте обнародуют в ближайшее время.
Ранее народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что во время шествия ветеранов и волонтеров провокатор бросил зеленку в экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Как сообщал Укринформ, Порошенко в числе почетных гостей присутствовал на Майдане Незалежности во время военного парада к 30-летию независимости Украины.
20:37 24/08/2021
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