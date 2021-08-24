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Сделал он это «по-богатому», но осадочек остался.





На ролике видно, пишет UDF, как глава туркменского государства закладывает в основание здания золотую капсулу, после чего золотой лопатой из золотой тачки по золотому желобу забрасывает туда же первую порцию бетона.





Также на ролике видны другие участники церемонии, скандирующие фразу «Arkadaga şöhrat!» («Слава Аркадагу!», «Аркадаг» в переводе с туркменского — «покровитель», это самый распространенный официальный титул Бердымухамедова).





Все вроде бы красиво, но как было бы круто, чтобы золотой лопатой из золотой тачки по золотому желобу Бердымухамедов сыпал вниз золотой песок... Эх, все-таки не доработали пиарщики «аркадага»...