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ООН попросила Польшу принять беженцев, которые застряли на границе с Беларусью

Группа нелегальных мигрантов почти неделю находится на нейтральной полосе между двумя государствами.

Фото: autoparus.by


Представительство Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев попросило Польшу впустить в страну группу мигрантов, которые застряли на границе с Беларусью. Об этом пишет blizko.by со ссылкой на «Интерфакс».
 
32 выходца из Ирака и Афганистана около недели находятся на нейтральной территории между Польшей и Беларусью, в районе деревни Уснаж-Гурны (Подляское воеводство). Они направлялись в Европу, чтобы просить там убежище.
 
УВКБ ООН в Польше обеспокоено ситуацией и состоянием людей, находящихся в лагере в пограничной полосе. Представительство обратилось к польским властям с просьбой впустить мигрантов в страну, отметив, что «доступ к территории и убежищу должен предоставляться в соответствии с обязательствами, вытекающими из конституции Республики Польша, а также национального и международного права».
 
ООН отмечает, что среди беженцев есть женщины, дети и люди, нуждающиеся в медицинской помощи.
 
Источник: Арсений Семенов
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