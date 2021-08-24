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Пресс-служба Лукашенко: союзные программы - в высокой степени готовности

Телеграм-канал «Пул Первого», аффилированный с пресс-службо , сообщил о темах разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина, состоявшегося 23 августа. По заверению «Пула», говорилось в том числе и о союзных программах, которые «на сегодняшний день в высокой степени готовности».


Конкретные решения будут приняты в ближайшее время», — уточняет «Пул Первого».

Аналогичное сообщение опубликовала и сама пресс-служба, пишет Officelife.media. Другие обсуждаемые темы : учения «Запад-2021», обстановка на границе Беларуси и стран НАТО, сотрудничество по подготовке кадров для силовых ведомств и «взаимодействие в области СМИ».

Союзные программы — это новое название дорожных карт интеграции. Ранее сообщалось, что их число, как и содержание, было изменено. Но пока нет подробной информации о том, что именно предполагают эти документы.

Премьер-министр Роман Головченко недавно пояснил, что документы описывают строительство отношений между двумя странами как минимум в ближайшие несколько лет, то есть до 2025 года, а по некоторым направлениям — до 2027-го. Александр Лукашенко до этого заявил, что нерешенным остался только вопрос выравнивания цен на газ.

Также сегодня российское правительство сообщило о разговоре двух премьеров — Михаила Мишустина и Романа Головченко, которые «уделили особое внимание тематике углубления интеграции в Союзном государстве».
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