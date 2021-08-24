Инцидент произошел у входа в метро Крещатик, в тот момент, когда экс-глава государства направлялся в правительство, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.













Напомним, в числе облитых зеленкой украинских политиков - бывший премьер Арсений Яценюк, экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-глава СНБО Александр Турчинов, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.





В общем, неплохая компания







