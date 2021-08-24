Пометили: Порошенко облили зеленкой в Киеве
Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в Киеве, инцидент попал на видео.
Инцидент произошел у входа в метро Крещатик, в тот момент, когда экс-глава государства направлялся в правительство, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Напомним, в числе облитых зеленкой украинских политиков - бывший премьер Арсений Яценюк, экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-глава СНБО Александр Турчинов, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
В общем, неплохая компания
Источник: vz.ru
18:00 24/08/2021
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