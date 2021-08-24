Беларуский философ и методолог Владимир Мацкевич - один из выдающихся интеллектуалов современной Беларуси. Он имеет отношение ко многим значимым проектам, организациям и инициативам в стране. На протяжении всей своей деятельности он оппонировал властям Беларуси и известен открытыми письмами в адрес высшего руководства страна, включая Александра Лукашенко.





В начале августа сотрудники КГБ провели обыск у философа, а затем задержали по обвинению в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", теперь Мацкевич содержится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.





Спустя несколько дней после обвинения Deutsche Welle удалось получить от Владимира Мацкевича письменные ответы на несколько вопросов, в которых он поделился своим видением ситуации в Беларуси.





Deutsche Welle: Владимир, как вы себя чувствуете? Как вы отнеслись к своему аресту, это было ожидаемо?





Владимир Мацкевич: Чувствую себя нормально. Перепады настроения регулирую посредством медитации, гимнастики и молитвы. Арест был ожидаем, причем в течении всего года, но, как это часто бывает, все произошло неожиданно. Я думал, что меня могут взять в аэропорту или во время вылета/прилета, но когда этого не случилось, я немного расслабился. И вот тогда за мной пришли. Моя растерянность длилась несколько минут.





- Вас обвиняют по уже "народной" статье об "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок", по ней проходит много политзаключенных Беларуси. Как вы можете прокомментировать обвинение против себя?





- В обвинении, которое я получил, не названо ни одно мое действие или поступок, нет ни одного эпизода. Я понимаю, что основанием для ареста стали мои статьи, высказывания, идеи и мысли, то есть меня собираются судить за "мыслепреступление" по Оруэллу. Именно это как нельзя лучше характеризует сегодняшний режим в Беларуси.





- Если власти спустя год политического кризиса дошли до ареста философа, что это значит? Как характеризует ситуацию в стране?





- Я уже почти ответил на этот вопрос. Режим арестовал лидеров, подавил и запугал активистов, почувствовал себя безнаказанным, поэтому берется за все, что является источником любых перемен, прогресса, несет угрозу диктатуре и произволу. Взялся и за свободную мысль.





Репрессии против философов и интеллектуалов характерны для тоталитарных режимов, претендующих на полное переустройство мира, а для авторитарных режимов - это, скорее, казус и промах. Но раз уж режим на это пошел (арест интеллектуалов. - Ред.), он поставил себя вровень с самыми бесчеловечными режимами XX века.





- Вы всегда активно критиковали власти Беларуси, писали открытые письма высшим должностным лицам страны, включая Александра Лукашенко. Сейчас, когда у вас нет возможности публиковать новые тексты, что вы посоветуете почитать из ранее опубликованного?





- Можно почитать оба письма, адресованные Александру Лукашенко, хотя вообще-то в них я обращаюсь к гражданскому обществу. Состояние дел в сфере права и судебной системы я подробно описал в письме бывшему министру МВД Игорю Шуневичу.





Но я рекомендую прочитать "Политтехнологии третьего поколения" - это о том, как устроена псевдополитическая сфера Беларуси. А также "Глобальное потепление после холодной войны", чтобы понимать, что происходило в Беларуси в годы, предшествующие 2020 году.





- В 2018-2019 годах вы говорили, что главный вопрос, который будет стоять в Беларуси в 2020 году: "Кто, если не он?" (имеется в виду Александр Лукашенко. - Ред.). А какой вопрос главный для страны сейчас?





- Такая ситуация, как в 2020 году, складывается нечасто, когда разные силы и тенденции сходятся в одну точку и их можно сформулировать в одном вопросе. Правда, на него не существует простого ответа.





Сейчас ситуация совсем не такая. Нет простых вопросов, нет простых ответов. Комплекс проблем и вопросов, которые необходимо разбирать и решать в ситуации контрреволюции, я сформулировал в тезисах о 4-ой республике, учредительном собрании и переучреждении государства. Надеюсь, что друзья и коллеги смогут развить эти тезисы, сделать их более доступными для широкой публики.





- В последнее время вы очень много писали о ситуации в Беларуси. Как вы видите исход событий в стране?





- Конечный исход можно описать словами Виталия Силицкого, которыми он назвал свою статью "Дыктатура руйнуецца" ("Диктатура разрушается". - Ред.). К этому я могу добавить только: "Аминь". Вот только Силицкий не дожил до этого неизбежного события, а я не могу сказать, когда именно это произойдет.





- Что бы вы передали политическим лидерам и гражданам?





- Объединяйтесь! И перестаньте надеяться на чудо, на то, что все произойдет само собой. Спасение Беларуси в руках самих белорусов, и никто извне не сделает за нас нашу работу. Работа должна делаться с умом. Надо перестать камлать (совершать шаманские обряды, шаманить. - Ред.), накачивать друг друга пафосным позитивом.





Любая работа трудна, а время праздновать приходит только после успешного завершения работы. Мы отброшены далеко назад, все нужно начинать сначала. И чтобы начать - объединяйтесь!