Сегодня в Национальном реестре правовых актов зарегистрировано постановление Совета министров №477 от 23 августа «Об открытии Посольства Республики Беларусь в Республики Зимбабве». Документ еще официально не опубликован. Его публикацию можно ожидать в ближайшие дни, пишет r eform.by





Сейчас у Беларуси нет загранучреждений в Зимбабве. Послом в этой стране по совместительству является посол Беларуси в ЮАР Александр Сидорук. Он также представляет нашу страну в Анголе, Мозамбике и Намибии.





В апреле этого года у Александра Лукашенко состоялось совещание, на котором обсуждалась "оптимизация" беларусских загранучреждений. После него министр иностранных дел Владимир Макей сообщил, что Беларусь закроет посольства в странах, где на протяжении длительного времени их работа не приносила внешнеэкономической отдачи. При этом будут открываться новые учреждения там, где МИД видит перспективы роста сотрудничества.





С тех пор Беларусь закрыла посольства в Канаде и Эквадоре, а также отделение посольства в Хабаровске, но при этом было заявлено об открытии новых генеральных консульств Мумбаи, Хошимине и Гонконге.





Между тем сотрудничество с Зимбабве активно развивается . В прошлом году в стране открыли сервисный центр по обслуживанию беларусской техники. При этом Зимбабве закупило отечественные тракторы, комбайны и другие машины на десятки миллионов долларов.









В феврале 2019 года Виктор Шейман рассказывал, что правительство Зимбабве готово выделить Беларуси 10 тыс. га для выращивания манго. В марте этого года зимбабвийская пресса сообщала о скором создании аграрного СП с Беларусью, которое будет выращивать пшеницу, соевые бобы, кукурузу, заниматься производством говядины, молока и птицы, а также овощей





По данным Белстата, товарооборот Беларуси и Зимбабве за первое полугодие вырос на 67,2% до 15,3 млн долларов. При этом экспорт из нашей страны увеличился на 72,8% до 10,6 млн долларов, а импорт — на 55,6% до 4,68 млн долларов. В прошлом году беларусский экспорт в Зимбабве составил 24,1 млн долларов, а импорт из этой страны — 9,5 млн долларов.





Для сравнения, товарооборот с Канадой увеличился за первое полугодие на 11,8% до 20,17 млн долларов, в том числе беларусский экспорт — на 20,5% до 8,09 млн долларов, а импорт на 6,6% до 12,08 млн долларов.





Товарооборот с Эквадором упал втрое на 38,3 млн долларров, в том числе отечественный экспорт на 69,9% до без малого 3 млн долларов, а импорт — на 63,6% до 35,4 млн долларов.