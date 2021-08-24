Белорусское правозащитное сообщество в заявлении от 23 августа признало политзаключенными еще девять человек.





В список лиц с таким статусом включены:





— Наталья Турова (приговорена к одному году и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии судом Ленинского района Бреста 18 августа 2021 года по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса за оскорбление президента и по ч. 1 ст. 377 УК за повреждение протокола);





— Юрий Серебро (приговорен к полутора годам лишения свободы судом Октябрьского района Витебска 13 августа 2021 года по ч. 1 ст. 368 УК);





— Александр Игнатович (приговорен к двум с половиной годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа (содержится в ИУОТ) 10 августа 2021 года судом Ленинского района Могилева по ст. 369 УК за оскорбление сотрудника органов внутренних дел в комментариях в интернете);





— Юрий Виничук (приговорен к полутора годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа (направлен для отбывания наказания) 9 июня 2021 года судом Брестского района по ст. 368 УК);





— Александр Юницкий (приговорен к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа (направлен для отбывания наказания) 11 июня 2021 года судом Светлогорского района Гомельской области по ст. 369 УК за оскорбление сотрудника ОВД в комментариях в интернете);





— Сергей Бурак (приговорен к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа (направлен для отбывания наказания) 7 июня 2021 года судом Мостовского района Гродненской области по ст. 368 УК и по ст. 370 УК за надругательство над государственными символами);





— Владимир Шурубейко (приговорен к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа (направлен для отбывания наказания) 20 мая 2021 года судом Московского района Бреста по ст. 369 УК за оскорбление сотрудника КГБ);





— Сергей Балахонов (приговорен к году лишения свободы в исправительной колонии 23 августа 2021 года судом Октябрьского района Витебска по ч. 1 ст. 368 УК);





— Анатолий Сивец (приговорен к двум с половиной годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа (направлен для отбывания наказания) 5 июня 2021 года судом Московского района Минска за нанесение протестных надписей по ст. 339 УК).





Общее количество политзаключенных достигло 645. Еще 90 человек имеют статус бывших политзаключенных (преследовались в 2020—2021 годах).