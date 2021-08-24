Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.





"Этот самолет вчера заправился топливом в аэропорту Мешхеда, после чего приземлился в аэропорту Киева", - заявил официальный представитель Управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш, комментируя заявление о якобы угоне украинского самолета.





"Мы отрицаем утверждение Украины о том, что самолет был угнан и попал в Иран после угона", - добавил он.





Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявлял, что украинский самолет "захватили другие люди", и он вылетел в Иран с неизвестными пассажирами.





Однако впоследствии МИД Украины уточнил, что никакого похищения самолета не было, и все украинские самолеты с беженцами благополучно вернулись в страну.