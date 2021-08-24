20 августа российский представитель сообщил, что для участия в этапе стратегического учения «Запад-2021», который состоится на территории России, приглашены воинские контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Индии, Кыргызстана, Монголии, Сербии и Шри-Ланки.

Вооруженные силы Китая, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана будут представлены военными наблюдателями. Будут отработаны вопросы управления коалиционной группировкой войск при восстановлении территориальной целостности государства. Замысел учения не предполагает ведение военных действий против каких-либо конкретных государств.





Всего в учении на территории Беларуси и России примут участие около 200 тыс. военнослужащих, из которых порядка 12,8 тыс. на территории Беларуси.





Таким образом:





- «Запад-2021» из знакового в календаре беларуско-российских отношений двустороннего мероприятия превращается в многонациональное, в котором Беларусь лишь один из десятка участников, пускай и второй по значимости;





- вопреки воинственным заявлениям беларуского режима об агрессивных устремлениях «коллективного Запада» и идущей второй год антинатовской пропаганде в российском стиле, Кремль, отрицая отработку в ходе учения ведения боевых действий против конкретных стран, не демонстрирует готовности оказаться с А. Лукашенко «в одном окопе»;





- судя по распределению привлеченных сил, порядка 94% мероприятий в рамках «Запада-2021» пройдет на российской территории, что делает беларуский этап не основным, а дополнительным;





- российская сторона демонстрирует (по крайней мере, в публичном поле) большую транспарентность в сравнении с беларуской, что затрудняет для беларуского режима манипулирование мероприятием в своих политических целях на западном треке;





- Таджикистан, Казахстан и Сербия являются традиционно близкими политическими партнерами Минска, при этом только малочисленный казахстанский контингент будет участвовать в мероприятиях на территории Беларуси.





Интерес представляет также вопрос, планируется ли встреча Лукашенко и Путина в ходе «Запада-2021»: в 2017 году такой встречи не было, хотя до этого она считалась традиционной.





Действия Москвы, по сути, направлены на лишение беларуско-российских отношений в сфере военной безопасности статуса эксклюзивных. Минск опускается на уровень одного из периферийных партнеров России в этой области, важность которого определяется конкретной обстановкой в регионе.





Это выбивает у беларуского режима исторически наиболее действенный и фактически последний инструмент воздействия на Кремль в вопросах, напрямую не связанных с проблематикой безопасности.





Одновременно обнуляя ценность Минска как потенциального партнера, способного оказывать влияние на российскую внешнюю политику в силу особого характера двусторонних отношений.