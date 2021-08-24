+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Belarus in focus: Россия "приватизирует" учения "Запад-2021"

"Приватизация" российской стороной двустороннего беларуско-российского стратегического учения – больше, чем просто символическая потеря для беларуского режима, считают эксперты Belarus in focus.

Belarus in focus: Россия "приватизирует" учения "Запад-2021"
20 августа российский представитель сообщил, что для участия в этапе стратегического учения «Запад-2021», который состоится на территории России, приглашены воинские контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Индии, Кыргызстана, Монголии, Сербии и Шри-Ланки. 

Вооруженные силы Китая, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана будут представлены военными наблюдателями. Будут отработаны вопросы управления коалиционной группировкой войск при восстановлении территориальной целостности государства. Замысел учения не предполагает ведение военных действий против каких-либо конкретных государств.

Всего в учении на территории Беларуси и России примут участие около 200 тыс. военнослужащих, из которых порядка 12,8 тыс. на территории Беларуси.

Таким образом:

- «Запад-2021» из знакового в календаре беларуско-российских отношений двустороннего мероприятия превращается в многонациональное, в котором Беларусь лишь один из десятка участников, пускай и второй по значимости;

- вопреки воинственным заявлениям беларуского режима об агрессивных устремлениях «коллективного Запада» и идущей второй год антинатовской пропаганде в российском стиле, Кремль, отрицая отработку в ходе учения ведения боевых действий против конкретных стран, не демонстрирует готовности оказаться с А. Лукашенко «в одном окопе»;

- судя по распределению привлеченных сил, порядка 94% мероприятий в рамках «Запада-2021» пройдет на российской территории, что делает беларуский этап не основным, а дополнительным;

- российская сторона демонстрирует (по крайней мере, в публичном поле) большую транспарентность в сравнении с беларуской, что затрудняет для беларуского режима манипулирование мероприятием в своих политических целях на западном треке;

- Таджикистан, Казахстан и Сербия являются традиционно близкими политическими партнерами Минска, при этом только малочисленный казахстанский контингент будет участвовать в мероприятиях на территории Беларуси.

Интерес представляет также вопрос, планируется ли встреча Лукашенко и Путина в ходе «Запада-2021»: в 2017 году такой встречи не было, хотя до этого она считалась традиционной.

Действия Москвы, по сути, направлены на лишение беларуско-российских отношений в сфере военной безопасности статуса эксклюзивных. Минск опускается на уровень одного из периферийных партнеров России в этой области, важность которого определяется конкретной обстановкой в регионе. 

Это выбивает у беларуского режима исторически наиболее действенный и фактически последний инструмент воздействия на Кремль в вопросах, напрямую не связанных с проблематикой безопасности. 

Одновременно обнуляя ценность Минска как потенциального партнера, способного оказывать влияние на российскую внешнюю политику в силу особого характера двусторонних отношений.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]